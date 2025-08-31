נתניהו בישיבת הממשלה הבוקר איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר היום (ראשון) בישיבת הממשלה כי צה"ל תקף אתמול את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה.

נתניהו הדגיש כי תוצאות התקיפה עדיין אינן ברורות, אך הוסיף, "אני מקווה שהוא כבר לא איתנו, אבל אני שם לב שאין מי שידברר את השאלה הזאת בצד של החמאס, אז שעות וימים בוודאי יגידו את מה שהם יגידו".

בפתח דבריו התייחס נתניהו להשבת גופות החטופים עידן שתיוי ואילן וייס מעזה, והגדיר את המהלך כהישג גדול. לדבריו, "אלה ימים של הישגים גדולים, אבל הם גם מאתגרים מאוד. במבצע של השב"כ וצה"ל אנחנו הצלחנו להחזיר לישראל שניים מחטופינו החללים, להביא אותם לקבר ישראל. אני מדבר על עידן שתיוי ואילן וייס, זכרונם לברכה. הם שני גיבורים. שניהם פעלו לנסות לחלץ ולהציל. שתיוי היה בנובה, והוא פעל. הוא היה יכול לחלץ את עצמו, אבל הוא הלך וחילץ וחזר וחילץ, ואחר כך נורה בגבו. אילן וייס, היה בן 56, יצא מביתו בבוקר ההתקפה הנוראה, הוא היה חבר בצח"י, צוות ההגנה. הוא רץ לנשקייה, ניסה לחלץ נשק - ושם נרצח. הגופות של שניהם נחטפו לעזה. אנחנו פעלנו במאמץ של חודשים כדי להביא אותם, וזה הצליח".

לדבריו, "המבצע הזה מבטא את המחויבות שלנו להחזיר את כל חטופינו. אני מזכיר לכם שעד היום השבנו 207, מהם 148 חטופים חיים. אנחנו נחזיר את כולם - החיים והחללים כאחד".

נתניהו הדגיש כי הממשלה קיבלה החלטה ברורה בנוגע להכרעת חמאס ולשחרור כל החטופים, וציין כי צה"ל כבר החל ליישם את ההחלטה. "הקבינט החליט בנושא - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו, במאמץ גדול, וצה"ל כבר התחיל להוציא את ההחלטה הזאת אל הפועל. אני מבקש להביע את ההערכה שלי לחיילי המילואים והסדיר שנערכים למשימת השחרור וההכרעה".

בהתייחסות נוספת ציין ראש הממשלה כי חיל האוויר תקף בתימן כינוס של בכירי משטר החות'ים בצנעא, בזמן שצפו בנאום מנהיגם עבד אל-מלכ אל-חות'י ש"נוהג להבטיח בכל נאום כזה שהוא יכה את ישראל, שהוא ישמיד את ישראל. הם חרטו את זה על הדגל שלהם. אז ההבטחה הזאת לא תתממש, אבל ההבטחה שלנו להכות את משטר הטרור ביתר שאת, היא מתממשת - ועוד איך היא מתממשת. במכה קטלנית, צה"ל חיסל את רוב הממשלה של החות'ים ובכירים נוספים מהדרג הצבאי. ואני מזכיר לכם גם שקואליציה שלמה של מדינות העולם פעלו נגדם. אבל אנחנו עושים מה שאף אחד לא עשה לפנינו, וזוהי רק ההתחלה של מכת הבכירים בצנעא - אנחנו נגיע לכולם".

בסיום דבריו הדגיש נתניהו כי ישראל פועלת מול כלל איומי "ציר הטרור" באופן עקבי ורציף. "יחד נמשיך לעשות בכל החזיתות, ובעזרת ה' - יחד נמשיך לנצח".

בישיבת הממשלה אושר קיצוץ רוחבי לצורך מימון אבטחת מוסדות החינוך, זאת לבקשת השרים איתמר בן גביר ויואב קיש. לאחר אישור הקיצוץ, שנת הלימודים תפתח כרגיל.

נתניהו אמר לשרים לפני ההצבעה: "אני מבקש מכולם להצביע בעד הקיצוץ הרוחבי, כי זו הצבעה בעד הממשלה הזאת ובעד שנמשיך להנהיג. אנחנו עושים מה שאף ממשלה לא הייתה עושה, ולכן לא צריך לעורר מהומות על התקציב".

עוד אמר: "אנחנו חייבים להמשיך להנהיג. התקשורת מנסה לגמד את הסרת האיום הקיומי מאיראן, כנ"ל לגבי חיזבאללה וחמאס".