מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בחצות הלילה, בין ראשון לשני, יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים בתחנות הדלק לצרכן.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 7.16 ש"ח לליטר, עלייה של 9 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, עלייה של אגורה אחת.

באילת, שם לא נגבה מע"מ, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 6.07 ש"ח לליטר, עלייה של 8 אגורות מהעדכון הקודם. התוספת לשירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר, גם כאן עלייה של אגורה אחת.

מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, בת שבע אבוחצירה, מסרה, "השינוי במחיר החודש מושפע ממספר גורמים ובעיקר מעליה במס הבלו, ירידה בשער הדולר ועלייה במחיר הבנלאומי. כתוצאה משינוים אלו, החל ממחר תחול עלייה במחיר הבנזין בתחנה ב-9 אגורות ביחס למחירו בחודש הקודם".

עוד אמרה אבוחצירה, "העדכון התקופתי של הבלו תרם לעליה במחיר הבנזין ב-6 אג' לליטר. בנוסף עליית המחיר הבינלאומי וקיזוז הירידה בשער הדולר וכן עדכון תקופתי של מרווח השיווק תרמו יחד לעליה של 3 אג' לליטר. התוספת בעד שירות מלא עלתה כתוצאה מעלית שכר המינימום שעודכן לאחרונה. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות את המחירים בתחנות הדלק, מאחל שנת לימודים פוריה ונסיעה בטוחה לכל בית ישראל".