בילדות - האהבה ושאר הצרכים מגיעים אלינו מההורים. הילד הקטן תלוי לגמרי בהורים שלו, כי אין לו יכולת לדאוג לעצמו, בדרך כלל נוצרים מצבים שהילד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה.

כמו עוד חיבוק ועוד התייחסות, וככה נוצרו בתוכנו חסרים. הילד שבתוכנו לא יודע לתת לעצמו אהבה או התייחסות. כשאנחנו גדלים, הילד שבתוכנו גם נמצא, ולכן אם לא נעשה עבודה, נמשיך לבקש את החסרים האלו בחוץ. וכך בנישואין, יש סבירות גדולה, שנתלה על הבן זוג את האחראיות למלא אותנו. המנגנון הזה יביא אותנו בשלב מסוים גם לאכזבות.

רוב בני האדם, סוחבים בתוכם שריטות מהילדות. זה לא קשור בכלל, איזה הורים היו לנו, ובכלל חשוב להבין, שההורים שלנו עשו את הכי טוב שהם יכלו. משקעי ילדות הם אוסף כל החסרים שצברנו כילדים, ולא קיבלנו עליהם מענה. סגרנו אותם בתוכנו פנימה, וסבירות גדולה שהם עדיין כלואים בתוכנו, ומחכים למענה. כל עוד לא נתייחס אליהם, הם יפריעו לנו במציאת זוגיות, וגם בזוגיות עצמה, הם ימנעו מאתנו יצירת קשר אוהב ובוגר בשלימות.

מה עושים? ואיך משקיעים בבניה דרך המשקעים:

שיטת גילוי הילד הפנימי שבתוכנו, מאפשרת לנו עבודה שהיא מרפא וגם מצמיחה.

העיקרון החשוב בשיטה זו: אנחנו בנויים משני חלקים עיקריים:

הילד - הלב, כל הרגשות, כולל השליליות והחסרים. הילד רוצה מהר, עכשיו, ומבקש אהבה והתייחסות, לפעמים הרבה יותר ממה שנותנים לו.

כל הרגשות באות מהילד, והוא תמיד יישאר בתוכנו ומזמין אותנו להתחבר ולאהוב אותו (את החלק הזה בתוכנו)

הבוגר - זה השכל, החלק המחובר למהות שבתוכנו ולבורא עולם. יש לו סבלנות, אורך רוח, אמונה, וראיה למרחוק. הוא נופל וקם, ושואב כוחות מבורא עולם.

אחרי ההבנה שאנחנו בנויים משני חלקים, נוכל לזהות מי החלק שהשתלט עכשיו.

כל הכעסים, עלבונות, סגירות הלב באים מהילד הפנימי.

יש לנו אפשרות לתת לחלק הזה בתוכנו את היכולת לפרוק את הכעסים, ולתת לו הרבה אהבה על ידי החלק הבוגר בתוכנו.

זו עבודת ריפוי מדהימה שבונה אותנו כאנשים יותר יציבים ויותר אהובים

ומאפשרת יצירת קשרים טובים מלאי אהבה שאינה תלויה או מרצה.

שנזכה לטפל בחסרים שלנו כמו: תחושת לבד, חוסר התייחסות אלינו, חוסר בחום ואהבה,

נבנה יציבות פנימית, ונזכה לבנות זוגיות אמיתית ואוהבת.

* שרה אברמוביץ היא מאמנת אישית להגברת יחסים קרובים בזוגיות ובמשפחה, ולמציאת זוגיות וחלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252

