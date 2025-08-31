ניצב בדימוס עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב לשעבר במשטרת ישראל, תקף אמש בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

במהלך ריאיון בתוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 12, ביקר אשד את מדיניות השר בכל הנוגע להתנהלות המשטרה בהפגנות, ואמר כי קיים חוסר אחידות בנהלים.

במהלך השידור התעמת עמו הפרשן הפוליטי עמית סגל, שהטיח כי בהפגנות השמאל בכביש איילון זכה למחיאות כפיים מצד המפגינים - דבר שלטענתו מעלה שאלות על הזדהותו הפוליטית.

סגל הוסיף כי בתקופת כהונתו של אשד שררה אנרכיה בכבישים, ואמר לו, "ההזדהות הפוליטית שלך איתם גרמה ליחס שונה". אשד השיב, "אני מעולם לא התרתי לחסום את כבישי אילון". סגל קטע אותו ואמר, "אבל זה קרה כל שבוע".

סגל שאל את אשד גם על פערי האכיפה בין הפגנות במרכז הארץ להפגנות בירושלים, ותהה: "מדוע מופעל בואש בירושלים אך לא בתל אביב?".