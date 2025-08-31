לפני כשבועיים הגיע נער לאסוף את מפתחות רכבו מתחנת משטרת ימ"ר ש"י, לאחר שהרכב הוחרם על ידי המשטרה.

להפתעתו, השוטרים בתחנה מסרו לו צו הרחקה מיהודה ושומרון לתקופה של חצי שנה, חתום בידי אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט.

בהמשך התברר לנער כי הצו כלל לא הוצא נגדו, אלא נגד אדם אחר בעל שם זהה. לדבריו, השוטרים לא טרחו לוודא את פרטיו טרם מסירת הצו. בעקבות המקרה הגיש הקטין תלונה למחוז ש"י של המשטרה באמצעות עו"ד אלעדי ויזל מארגון חוננו.

במכתב התלונה תיאר עו"ד ויזל, "המתיישב הקטין הגיע לתחנת ימ"ר ש"י לשם איסוף מפתחות רכבו, לאחר שנמסר לבא כוחו כי הם מצויים בתחנה. בכניסה לתחנה הציג הקטין תעודת זהות, והתבקש להמתין. לאחר המתנה של כ־ 15 דקות, ניגשו אליו שוטרי ימ"ר ש"י. הקטין ציפה לקבל את מפתחותיו ולשוב לביתו, אך תחת זאת נדרש במפתיע להיכנס לחדר צדדי. בחדר הודיעו השוטרים לקטין כי קיים נגדו צו הרחקה מיהודה ושומרון".

עוד הוסיף: "מרשי, קטין ותושב האזור, נדהם למשמע הודעה קשה זו, בעלת השלכות מרחיקות לכת על חייו. השוטרים הקריאו בפני הקטין את הצו, תיעדו את מסירתו בצילום, ורק לאחר מכן שוחרר לדרכו. רק זמן מה לאחר האירוע, הבין הקטין כי הצו כלל לא הוצא נגדו, אלא נגד אדם אחר הנושא שם זהה, וכל החוויה הקשה והמטלטלת שעבר הייתה, אפוא, לשווא".

הוא הוסיף כי "מדובר בהתנהלות רשלנית מובהקת של השוטרים, אשר לא טרחו לבדוק את פרטי הזיהוי טרם ייחסו לקטין את הצו ומסרו אותו אליו. כתוצאה ממחדל זה נגרמה לקטין פגיעה קשה כאשר נאלץ לעבור הליך משפיל של קבלת צו הרחקה שאינו נוגע לו כלל - דבר שגרם לו לחוויית חוסר אונים וטלטלה נפשית לשווא".

לסיום מסר: "מסירת צו הרחקה מנהלי שמשמעותו לתלוש אדם ממרכז חייו ולהכניסו לתקופה קשה ומטלטלת, ללא בדיקה פשוטה ובסיסית של זהות האדם אליו הוא נמסר, משקפת את הזלזול והרשלנות הנפשעת שבה נעשה השימוש בצווים אלו כנגד המתיישבים. מדובר בצווים דרקוניים, הנחתמים ללא ראיות קבילות, וחרף חומרתם ופגיעתם הרבה בזכויות היסוד הבסיסיות ביותר - השימוש בהם נעשה ברשלנות וכלאחר יד".