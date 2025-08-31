מסמך בן 38 עמודים שהגיע לידי וושינגטון פוסט מציג תוכנית חדשה של ממשל טראמפ, לפיה רצועת עזה תועבר לנאמנות אמריקנית למשך עשר שנים לפחות.

המהלך נועד להוציא לפועל את חזונו של הנשיא דונלד טראמפ "להשתלט" על הרצועה ולהפוך אותה ל"ריביירה של המזרח התיכון".

על פי המסמך, יועתקו באופן זמני תושבי הרצועה - מעל שני מיליון איש - למדינות אחרות או לאזורים סגורים ומוגנים בעזה עצמה, עד לסיום עבודות השיקום.

בעלי קרקעות יקבלו "טוקן דיגיטלי" שיוכל לשמש להשקעה בחיים חדשים מחוץ לעזה או להחלפה בדירה באחת משש עד שמונה "ערים חכמות" שייבנו ברצועה. כל מי שיעזוב יקבל מענק של 5,000 דולר וכן סבסוד שכר דירה לארבע שנים ומימון מזון לשנה.

המסמך מפרט השקעה בסך 100 מיליארד דולר שתניב תשואה כמעט פי ארבעה בתוך עשור. הכסף יוזרם על ידי משקיעים פרטיים וציבוריים לפרויקטי ענק - מפסי רכבת וכבישים קרויים על שם מנהיגי סעודיה ואיחוד האמירויות, ועד נמלים, שדות תעופה, מפעלי רכב חשמלי ומרכזי נתונים. התוכנית כוללת גם "ריביירת טראמפ" לחופי עזה עם אתרי נופש ואיים מלאכותיים.

ביום רביעי האחרון קיים טראמפ פגישה בבית הלבן לדיון בתוכניות ליום שאחרי המלחמה. בין המשתתפים היו שר החוץ מרקו רוביו, השליח סטיב ויטקוף, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר ויועצו לשעבר וחתנו ג'ארד קושנר. לפי גורמים שהשתתפו בדיונים, לא התקבלו החלטות רשמיות, אך ויטקוף ציין ערב הפגישה כי בידי הממשל "תוכנית מקיפה מאוד".

התוכנית הוכנה בידי אנשי עסקים ישראלים ובהם מייקל איזנברג ולירן טנצמן, בשיתוף צוות ייעוץ של חברת Boston Consulting Group.

לטענת העיתון, שני שותפים בכירים שהיו מעורבים במודל הפיננסי פוטרו לאחר מכן. המסמך גורס כי בניגוד לקרנות הומניטריות קודמות, המיזם אינו מבוסס על תרומות אלא על השקעות מניבות רווח.