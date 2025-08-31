הקליפ החדש של ההרכב המוזיקלי ג'עלה, בהובלת הזמר והמוזיקאי אלירן מזוז, פורסם בסוף השבוע האחרון ומציג את שיר הפתיחה מתוך האלבום החדש של ההרכב - "אני לדודי".

הקליפ נפתח בפתח מערה במדבר יהודה, לצל אור נרות ודפי ספר הזוהר, וממשיך בצילומי דמדומי שחר מרהיבים בוואדי תקוע, עם זריחה ראשונה המאירה את הנוף המדברי.

השיר מבוסס על מילות שיר השירים: "אני לדודי ודודי לי", ראשי תיבות חודש אלול, ומבוצע בלחן עממי ובעיבוד של ג'עלה וערן קליין.

אלירן מזוז, חבר ההרכב, מספר לערוץ 7, "ג'עלה בקליפ הנושא לאלבום החדש שלהם 'אני לדודי' מעוררים את הלב בעדינות אפופת סוד של דמדומי שחר של אלול". לדבריו, השירה העדינה "כאילו מעירה מחדש את תנועת החיזור שבין הדוד לרעיה- 'פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי' ובין הרעיה לדוד - סוב דמה דודי לצבי או לעופר איילים…".