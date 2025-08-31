לאחר חמש שנים של סגירה, צה"ל אישר לפתוח מחדש את כביש 25, כביש הגישה המרכזי לנחל עוז.

ההחלטה התקבלה בעקבות הסרת איום הנ"ט במרחב, ובמסגרתה תתאפשר תנועה מלאה מצומת סעד ועד ליישוב.

הכביש, שנסגר בעבר בשל איומי ירי נ"ט מכיוון רצועת עזה, ייפתח לאחר שצה"ל מחזיק בחודשים האחרונים ברציפות את רכס ה-70 - אזור אסטרטגי ששלט על נחל עוז, ובו ישב בעבר החלק המזרחי של שכונת סג'עיה. כיום, הרכס הרוס כולו ונשלט בידי כוחות צה"ל.

במקביל לפתיחת הכביש, צה"ל החל להסיר את חומות הבטון הגבוהות שהוצבו בשנים האחרונות בעוטף עזה, בעיקר במרחב שבין נחל עוז לגבול הרצועה.

מדובר בחומות שהוצבו כהגנה מפני איום נ"ט מתמשך, שחלקן הוצבו אף לפני פרוץ המלחמה האחרונה.

המיקום שעמד בלב הערכת המצב הוא רכס ה-70, הידוע גם כ"רכס עלי מונטאר", הצופה ישירות על יישובי צפון העוטף.

גורמים ביטחוניים שצוטטו בערוץ I24 מסרו כי "ההימצאות של צה"ל במרחב והיקף ההשמדה של התשתיות על רכס ה-70 כל כך גדול, כך שגם מחבל שינסה - לא יצליח". לדבריהם, "ניתן להגיד שהאיום הוסר".