בג"ץ דורש מהיועמ"שית לנמק בתוך 14 ימים מדוע עד כה לא נפתחה חקירה בפרשת עלילת הדם שבושלה נגד לוחמי צה"ל בבסיס שדה תימן.

חברת הכנסת טלי גוטליב לא מתרשמת במיוחד מהוראת השופט סולברג ומשוכנעת שביהרב מיארה תדע למשוך את הזמן ולהסתיר את האמת.

,יש לנו עסק עם יועמ"שית שאין לה ידיים נקיות ואין לה תום לב, אלא ניצול לרעה של כוח השררה והסתרת האמת מבית המשפט. האמת הראשונה שהיא מסתירה מכולם היא העובדה שערב מעצרם של לוחמי כוח מאה היא נפגשה עם הפצ"רית. הדבר נחשף על ידי מוטי קסטל ולא נאמר עד כה. דהב רחשוב כי היה כבר דיון בבג"ץ שבו הייתה דרישה לפתוח בחקירה פלילית על הדלפת הסרטון, ושם התייצבו נציגי היועמ"שית ואף אחד מהם לא סיפר שליועמ"שית אין ידיים נקיות לדון בהדלפת הסרטון כי היא נגועה בדבר לאחר שנפגשה עם הפצ"רית והסתירה זאת", אומרת גוטליב ומוסיפה:

"יותר מכך, יש ליועמ"שית יחסים שוחדיים עם הפצ"ריתם, ועל כך אנחנו למדים מהעובדה שעורך הדין יוסי בנקל מייצג את בנה באירוע גניבת האפוד. עורך הדין התקשר למתלונן שממנו נגנב האפוד היקר שהבן של מיארה הודה שגנב וזרק בצד הדרך, ועם כל זאת לא מעמידים לדין את הבן שלה על העבירה החמורה. יותר מכך, בתחילת הדרך זוכה לסיקור חיובי כשכתבת מסויימת פרסמה כתבה שבה נכתב שאמנם זה לא יפה לגנוב אפוד, אבל הוא יצא להילחם. העניין הוא שהוא הושעה ולא יצא להילחם גם לא ליום אחד ב'חרבות ברזל'. הכול נועד להלבין את הגניבה".

"עו"ד יוסי בנקל, שמייצג את הבן של מיארה, הוא אותו עורך דין שמייצג את נדב ארגמן בבג"ץ נגד הרוגלות והיועמ"שית תומכת בעמדתו ואפילו לא טוענת לניגוד עניינים. זהו אותו עו"ד בנקל שגויס להכין קצינים לתחקירי תופת אוקטובר, וזה אותו בנקל שמייצג את הקרן הקטארית בישראל", מעירה גוטליב.

בהתייחס לדרישת השופט סולברג מביארב מיארה להשיב בתוך שבועיים לסוגיית חקירת אירוע שדה תימן, מסבירה גוטליב כי אינה מתרשמת מכך משום ש"מיארה הוכיחה לנו שהיא יודעת לבקש דחיות על גבי דחיות ולהתעלם מהנחיות בית משפט. באחרונה היא קיבלה חיוב לשלם עשרים אלף שקלים הוצאות בית משפט אחרי שלא הגיבה לדברים שהיא נדרשה, אבל התשלום לא יבוא מכיסה אלא מכיסנו כולנו. גם 14 הימים הללו לא יגיעו לשום מקום".

מוסיפה חברת הכנסת גוטליב ואומרת כי היותה חברת ועדת חוץ וביטחון מאפשרת לה לספר "איך עובדים על כולנו בעיניים", כלשונה, והיא מסבירה כי המונח "נערכת בדיקה' מכסה בפועל על כך שחקירה אינה מתבצעת, כלומר שלא ניתן להשתמש באמצעים משמעותיים כמו צווי כניסה למחשבים, לטלפונים וכיוצא באלה. "בדיקה אינה רלוונטית", קובעת גוטליב.

"התובע הצבאי הראשי הגיע לוועדת חוץ וביטחון. שאלתי אותו האם אספתם את כל הראיות, אמר לי כן, האם ברגע פרוץ החקירה, כלומר בזמן המעצר, כבר אספת את כל הסרטונים והם בידיכם, על הכול אמר כן, ועל הכול אמר שהכול נעשה בידיעתה ובמעורבותה של הפצ"רית, ואז ראינו את הסרטון הערוך שהציג גיא פלג, והכי נורא הוא שהסרטון הודלף אך ורק על ידי הפצ"רית או מי מטעמה כי כל דבר נעשה בידיעתה. ההדלפה נעשתה מתוך משחק כוחות בזוי של הפצ"רית כדי להגן על שמה הטוב לאחר שכולנו כאן יצאנו נגדה כשהיא מאשימה את לוחמינו".

"באחת הישיבות בחו"ב הגיעה הפצ"רית. קלטתי שהפצ"רית הולכת עם יולי, יו"ר הועדה אז, לחדר שלו והבנתי שכבר לא אוכל לעשות את העבודה שלי כי אחרי דיון בארבע עיניים היא לוקחת אותו אליה. אמרתי בדיון לפצ"רית שהיא הדליפה או מישהו מטעמה ושהיא משקרת כשהיא אומרת שלא, ושאני רוצה שהיא תראה לי את הטלפון שלה כדי לראות שאין לה התכתבויות עם גיא פלג. יולי הוציא אותי מהדיון כעונש כדי שלא אצליח להביא לחקר האמת", אומרת גוטליב הרואה בבאירוע זה רק דוגמא לכך שאדלשטיין לא יכול היה להמשיך להיות בתפקידו כיו"ר הוועדה.

לטעמה של גוטליב 14 הימים שניתנו לבהרב מיארה להשיב הם "14 ימים מיותרים. זולברג היה צריך לומר לה שיש לה יומיים להסביר מדוע לא נפתחה חקירה, מדוע לא הוציאו צווים כדי לבדוק טלפונים כי בנתיים אפשר לשבש הליכים מאתיים פעמים". גוטליב מציינת כי "לעבודת עיתונאי אין חיסיון מכוח החוק, ולכן כאשר יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה או בשלום לוחמינו, יש עניין אמיתי לבדוק מי פוגע בלוחמים ומי התיר לגיא פלךג לפרסם זאת כך. הרי רואים בסרטון שאין בדל חשד לעבירת מין, אז איך מעזים להגיע למצב שבו באו"ם מדברים על חיילינו כמי שאונסים פלשתינים. זה על ידי היועמ"שית והפצ"רית".

חברת הכנסת גוטליב מעריכה כי התשובה שתוגש לבג"ץ תהיה 'אנחנו בעיצומה של הכנה לחקירה' או 'בעיצומה של בדיקה' ולשם כך נדרשת תקופת דחייה נוספת, אך בפועל, שואלת גוטליב, "היא חקרה מישהו באזהרה? היא חקרה חוקר כלשהו ממצ"ח שהיה בסביבת התיק? עשתה חקירה סמויה? הפעלת מדובב? בדקת את המחשבים שלהם? את הטלפונים שלהם? כלום לא עשית".

התשובה שיקבל השופט סולברג בעוד שבועיים, מעריכה גוטליב, תהיה שקרית ובסופה תהיה בקשה לפרק זמן נוסף. "לא נדע לעולם. אנחנו לא מבינים את רמת השחיתות שיש כאן", היא אומרת.