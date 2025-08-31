מקורבי הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין פרסמו היום הודעה חריפה נגד פרסום סרטונים שלטענתם מעוותים את דברי הרב בנושא הגיוס לצה"ל.

בהודעה נטען כי מדובר ב"רדיפה מתוזמרת ומכוונת" מצד "גורמים אינטרסנטיים" שמגיעים לשיעורי הרב הפתוחים לקהל ומנסים להוציא ציטוטים שיוצגו לציבור "באופן שגוי".

מבית הרב הודגש כי "הסרטונים שהתפרסמו לאחרונה ערוכים, חתוכים ומשובשים בצורה מגמתית, כוללים חלקי ציטוטים ודברים שהוצאו מהקשרם".

לפי ההודעה, פרסום הסרטונים גרם "צער רב למרן", ומקורביו רואים "בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בכבוד התורה בדרך של מניפולציות תקשורתיות".

הרב זילברשטיין הבהיר כי הוא "אינו מעוניין להכריע בסוגיות ציבוריות, ובפרט בענייני גיוס לצבא", ומפנה בדרך כלל למנהיג הדור הגאון רבי דוב לנדו.

לגבי דברים שנאמרו על חילול שבת כדי למנוע גיוס של בחור ישיבה, מקורביו הבהירו כי "הדברים נאמרו בשם מורו הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, אך ורק לשם המחשת חומרת העניין, ולא כפסיקה הלכתית מעשית".

ההודעה התייחסה גם לנושא יחידת נצח יהודה, שם נטען כי "אחד מהנוכחים ניסה להטעות את הרב בנושא", אולם הרב ביקש להבהיר כי הרב שטיינמן זצ"ל "לא סלח ולא מחל עד סוף ימיו לאלה שהעלילו עליו שהוא ייסד ותמך ביחידה זו".

מקורבי הרב קראו "לכלל הגורמים ולכלי התקשורת לנהוג באחריות, לדייק בפרסום הדברים, ולהימנע מהטעיית הציבור".

הם הביעו צער על "הניסיונות החוזרים לפגוע בכבודו של הרב ולעוות את דעת התורה בנושאים חמורים".