הראשון לציון הרב יצחק יוסף הבהיר אמש במהלך שיעורו השבועי כי אין לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית בבואה לעצור עריקים בבתי חייבי הגיוס החרדיים ברחבי הארץ.

בפתח דבריו טען כי הישגי צה"ל והישרדות המדינה תלויים בלימוד התורה. "התורה שלכם, בחורי הישיבות, האברכים בכוללים, הבעלי בתים שלומדים בבוקר ולומדים בערב, בזכות זה אפילו הכופרים האלו מנצחים", אמר הרב יוסף ודבריו הובאו באתר 'אמס' מבית רדיו 'קולמ חי'.

הוא הביא דוגמאות מעברים מהעבר: "איך זה יכול להיות? הרמטכ"ל כופר, איך היה רפול? אתם זוכרים אותו? איך היה אריק שרון? איך היו כופרים? איך היו אנטי-דתיים? והם הצליחו? איך הם הצליחו? התורה".

הרב יוסף טען כי המנהיגים הציבוריים אינם מבינים את תרומת לומדי התורה למדינה. "הם לא יודעים את זה. אם הם היו יודעים את זה, היו עושים לנו כל מיני הטבות. מי שלומד בישיבה, בן תורה, מקבל דירה בחינם, פטור מארנונה. תמיד החכמים היו פטורים ממיסים", אמר. "אבל הם לא יודעים, הם לא מבינים מסכנים. חינכו אותם בחינוך לא דתי, הם לא מבינים מה זה".

בחלק הנוקב ביותר של דבריו, קרא הראש"ל לבחורי הישיבות להתמודד עם כל ניסיון של רשויות הביטחון להיכנס לישיבות.

"ברוך השם, בישיבות הם לא נכנסים, אל תפחדו. יבואו המשטרה הצבאית, תקומו עליהם. לא שייך דבר כזה שיבואו לשם. הם לא באים. אל תחשבו על זה בכלל", הדגיש.

הרב יוסף חזר וקישר בין לימוד התורה להגנת המדינה מפני איומים חיצוניים. "כל עם ישראל שניצל מהטילים שזורקים החות'ים, זה בזכות לימוד התורה. אתם נותנים את הכוח לחיילים. זו התורה שלנו", אמר, ובסיום הוסיף: "מי שאומר אחרת, הוא כופר, חס ושלום".