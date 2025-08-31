חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד יגיש הצעת חוק חדשה שמבקשת להגדיר את קטאר כמדינת אויב. לפי התכנון, ההצעה תועלה להצבעה מיד עם פתיחת מושב החורף של הכנסת.

המהלך מגיע בעיתוי רגיש, על רקע פרשת 'קטארגייט' שבמסגרתה נבדקים קשרים בין לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו - דרך דוברו ויועציו יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין - לבין בכירים לשעבר בצה"ל ובמוסד ובין גורמים רשמיים מקטאר.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "רשימת מדינות אויב תובא לחוק זה ותתעדכן מעת לעת על ידי ראש הממשלה באישור ועדת החוץ והביטחון. אין הליך הקובע באופן סדור וגלוי מי הן מדינות אויב ומי הן מדינות עוינות, ומהן ההשלכות של קביעה זו".

עוד הסביר כי "לו הייתה ישראל מגדירה מדינות דוגמת קטאר כמדינה אויבת או עוינת לפני עשרות שנים, ומפעילה את כל הכלים שברשותה, היינו יכולים למזער את ההשפעה של מעצמת הטרור הזו ואת הנזקים העצומים של הזרועות התקשורתיות והאינטלקטואליות שהיא מפעילה בכל רחבי הגלובוס".