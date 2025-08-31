לקראת פתיחת שנת הלימודים מתארח באולפן ערוץ 7 אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, לשיחה על אתגרי הדור הצעיר ומערכת החינוך לנוכח התקופה המורכבת.

גלט מספר על תחושתו מההיכרות עם כלל עם ישראל בשטח, ולפיה העם צמא לעולם היהדות והמסורת. השנתיים החולפות לימדו אותנו תובנות משמעותיות, אומר גלט, ואחת מהן היא אותו צימאון המתגלה במפגש עם חיילי מילואים, עם הורים לדור הצעיר, עם בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ובעולם החינוך, וכל אלה מדברים על אותו צימאון מיוחד למסורת. צימאון זה, אומר גלט, בא לידי ביטוי בהמוני בית ישראל המגיעים לאמירת סליחות ברחבת הכותל המערבי, וגם במוסיקה הישראלית שמתחברת יותר ויותר אל הזהות היהודית והמסורת היהודית.

"זה לא חדש. זו תמיד הייתה המציאות", אומר גלט הסבור כי התקשורת ומאבקים פוליטיים טשטשו את העובדות, אך סקרים הוכיחו שהחברה הישראלית נמצאת עמוק בתוך צימאון למסורת ישראל, מה שצריך לבוא לידי ביטוי גם במערכת השעות של התלמיד הישראלי במערכת החינוך הממלכתית, הרבה מעבר למתרחש בחינוך הממלכתי דתי.

את החשש המובע בתקשורת מהשתלטות דתית על מערכת החינוך רואה גלט ככזו שאינה יותר מסיסמאות בעלמא, בעוד העם עצמו אינו מדבר כך. בפגישותיו עם הציבור הרחב ועם בעלי תפקידים הקולות העולים אחרים לחלוטין. "אני שומע את הצימאון האותנטי ללא חשש, ואם נאמין בזה נחזק את קברניטי משרד החינוך להמשיך בצעדים האלה", אומר גלט ובהקשר זה מברך את שר החינוך על הודעתו לפיה יתקיימו כחלק ממערכת הלימודים של השנה הנכנסת גם מיזמים המחברים בין התלמיד הישראלי לשורשיו. "זו התחלה ומשם צריך להצמיח השקעות וכוח אדם לכיוון הזה".

מכאן עובר גלט לתאר את האתגר החינוכי הניצב בפני אנשי מערכת החינוך שמולם תלמידים שסביבם אינספור פיתויים מעוררי עניין וסקרנות. את הדברים פותח גלט בקביעה אותה הוא מפנה להורים ואומר כי הנוער של היום עולה על הנוער מהעבר בכל הפרמטרים. הוא מזכיר בהקשר זה נכונות של הנוער לשליחות ומשמעות, ישירות והקשבה שאמנם מחייבים להעמיד עבורם מחנכים ומחנכות מוכשרים יותר, אך התוצר הוא נוער ששואל שאלות מסתקרן ועומד באופן מרשים בפני אתגרים שהמודרנה מציבה בפניו. את התוצאות ניתן לראות גם בשדה הקרב, אבל גם בהתנדבויות של תלמידי ותלמידות בני עקיבא במפעלי החסד השונים, "מאיפה זה בא? מהבתים המדהימים, מההורים וממוסדות החינוך. זה נגד הרוח, זו זרימה אלוקית של נוער".

לדבריו, מבט רחב על הנוער מגלה את גודלו ויופיו של הנוער, גם אם קשה לו לקום בבוקר לתפילה. "מוצאים אותם בקיץ הזה ובשנת הלימודים כמנהיגות העתיד של ישראל", אומר גלט.

בהתייחס לסוגיית גיוס הבנות הדתיות אומר גלט כי הנושא מורכב אך העמדה של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ברורה, וגם את האמירה הברורה יש להתאים למציאות בשטח. האמירה הברורה היא שבהנחיית הרבנים הקריאה היא העדפה של שירות לאומי משמעותי במשך שנתיים על פני גיוס לצה"ל, ועם זאת, כאשר יש בנות שחשות צורך בגיוס לצה"ל כמסלול שיתאגר אותן הרי שנכון להבדיל בין שירות צבאי במקצועות שאינם במסגרת קרבית, שלהם ניתן לתת מקום ולסייע בליווי, לבין שירות קרבי שמרכז הישיבות והאולפנות קורא לבנות שלא לפנות לאפיק זה, אמירה שנאמרת ישירות גם לגורמי הצבא, כולל האמירה לפיה גם לבנות שאינן שומרות מצוות נכון שלא לפנות לאפיק זה שמחליש את הצבא ואת איכותו.

עוד מתייחס גלט לאתגר הרחבת מעגל ההוראה בישראל בכלל ובמערכת עליה הוא אמון בפרט. לדבריו יש להודות שאכן יש בעיה בהתמעטות כוחות הוראה מוכשרים, בעיקר גברים. הוא קורא למי שהיו מדריכים טובים בתנועת הנוער או מפקדים טובים בצבא לראות בעולם החינוך אתגר מרכזי שדרכו יוכלו להעמיד את הדור הבא באיכות נדרשת.

החוסר גובר בעיקר בתקופת מלחמה שבה רבים מהמורים יוצאים לתקופת מילואים. גלט מספר על מעגלי שיח שמתקיימים כדי למצוא דרך להשלמת הפערים, בין אם בקריאה לצעירים שמתאימים לתחום להגיע למספר שנות הוראה, ובין אם בשילובם של מורי עבר במערכת החינוך. בנוסף לאלה, מספר גלט, המרכז בראשו הוא עומד מוצא את עצמו נעזר במורים מהמגזר החרדי הקרובים באופן יחסי לעמדות מרכז בני עקיבא.

גלט קורא לעוד ועוד מצטרפים לחבור למערכת החינוך של מרכז בני עקיבא ומבטיח תוספת של עשרה אחוז בשכר בשלוש השנים הראשונות.

ומה באשר לבינה המלאכותית? זהו אכן אתגר שמציב את המורים מול עולם שהולך ומתקדם ללא הרף. "אנחנו מכשירים את המורים ללמוד ביחד עם התלמידים. זה לא מורה שמלמד כיתה אלא חברותא, הליך משותף של כתיבה יצירה וחקר. המורה הטוב לא יודע איך יסתיים השיעור אלא רק איך הוא מתחיל, כי תלמידים שמגיעים עם יכולות מדהימות יובילו את השיח למקומות חדשים. אין עוד סודות. היתרון של המורה הוא רק הניסיון והיכולת להדליק ניצוץ אצל התלמידים ולראות את קצות הכיתה, את התלמיד שעדיין ישן והתלמיד שרץ קדימה ולהביא לכל אחד את התוצאה המתאימה לו".

לקראת תום הדברים מספר גלט על בקשה שהוא מתכוון להוביל מול שר החינוך לאפשר למוסדות המעוניינים בכך לפתוח את השנה בראשית חודש אלול, על מנת לאפשר היערכות חינוכית ונפשית של התלמידים והמערכת לחגי תשרי.