הרמטכ"ל בפיקוד צפון דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ראשון) הערכת מצב בפיקוד הצפון בהשתתפות מפקד הפיקוד אלוף רפי מילוא, ראש אגף המודיעין אלוף שלומי בינדר, ראש אגף התכנון אלוף אייל הראל, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן ומפקדים נוספים.

זמיר הגיב לחיסולו של דובר חמאס, אבו עוביידה, ואמר כי "צה"ל פועל באופן התקפי, ביוזמה ובעליונות מבצעית בכלל הזירות ובכל עת. ברצועת עזה, תקפנו אתמול את אחד מבכירי החמאס, אבו עוביידה, לאחר שרוב הנהגת החמאס חוסלה, והיד עוד נטויה. רוב שלטון החמאס שנותר יושב בחו"ל, נגיע גם אליהם".

הוא הוסיף כי המהלך בעזה מצטרף ל"שורת תקיפות משמעותיות של צה"ל בתימן, בלבנון, בסוריה ובזירות נוספות", והדגיש: "אנחנו מפתיעים, יוזמים ומגיעים לכל יעד כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל".

בהתייחסו לנושא החטופים אמר זמיר: "אנחנו ממשיכים במאמץ ובפעולות להשבתם של כל החטופים, החיים והחללים כאחד. בימים האחרונים, במבצע מיוחד, הושבו גופותיהם של החטופים עידן שתיוי ואילן וייס זכרם לברכה. מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון' במרץ השנה, הושבו עשרה חטופים חללים, בנוסף לעידן אלכסנדר. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות להשבתם ולא נחסוך כל מאמץ, זו משימתנו הערכית".

לדבריו, בשבוע הקרוב יתייצבו חיילי המילואים, לקראת העמקת הלחימה בחמאס בעיר עזה. "המשימה עדיין לא תמה, אני סומך עליהם שהם יגיעו ויבצעו את המשימה על הצד הטוב ביותר. ההישגים שלנו הם בזכות ההתייצבות שלהם פעם אחר פעם למען שמירה על ביטחון ישראל".