בטקס רשמי לחילופי מפקד אוגדת יהודה ושומרון, העביר היום (ראשון) תא"ל יקי דולף את הפיקוד לידי תא"ל קובי הלר.

מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, פתח בציטוט מפרשת השבוע. "בשבת הקרובה נקרא את פרשת 'כי תצא', והיא מתחילה ב'כי תצא למלחמה על אויבך' ומסתיימת ב'זכור את אשר עשה לך עמלק'. בשבעה באוקטובר, שני הקצוות הללו התחברו - עת נכשלנו כצבא מלהגן על אזרחינו, והאויב, החמאס - כעמלק - יצא במתקפה נפשעת".

הוא ציין כי לקחי אירועי השבעה באוקטובר מלמדים שיש לבחון את האויב לפי יכולותיו ולסכלן בנחישות. "את הבעיות צריך להרוג בעודן קטנות ולא לחכות שיגדלו. לא לשים את יהבנו על ההתרעה וההרתעה לבדן. כך גם ביחס להפרות סדר - קבענו והכרזנו: אנחנו לא מכילים את הפרות הסדר אלא מכלים אותן באופן מיידי".

לדבריו, "השינוי שחל בשנתיים האחרונות בגזרת איו"ש וביתר שאת מאז תחילת מבצע 'חומת ברזל' עוד ילמד וייחקר. וכל זאת תוך כדי מלחמה שבה ישראל מצויה בשבע חזיתות. יקי, אתה מעביר גזרה יציבה ובטוחה הרבה יותר מזו שקיבלת".

"אין זה סוד שזירת המרכז היא המורכבת מכל הזירות והיא מחייבת תפיסה מקצועית וערכית וגם עמוד שדרה ערכי ביכולת לממש תפיסה זו. יום יום אתם, המפקדים והלוחמים, מוכיחים שאפשר לנצח ולהישאר בני אדם. משימתנו כפיקוד לוודא שזירות המרכז והמזרח יישארו יציבות ובטוחות הגם שהאתגרים יהיו גדולים", הדגיש בלוט.

בדבריו התייחס גם לפעילות האכיפה בגזרה: "אנחנו לא מבולבלים, אנו יודעים שאנו פועלים במרחב שיש בו אוכלוסייה אזרחית ואנו רואים את כולם. אנו שמים סדרי עדיפויות ברורים - מגנים על התושבים, מסכלים טרור וכן, גם אוכפים חוק וסדר. הפעולה הנחושה מול נוער שוליים אנרכיסטי הביאה לירידה של הפשיעה הלאומנית בשלושת החודשים האחרונים. מחויבים כי מגמה זו תימשך".

האלוף הדגיש כי כל פעולות צה"ל מתבצעות "בגישה התקפית ותחבולנית המקדשת יוזמה, והכל תוך עמידה בחוקי המדינה וכללי המוסר. 'צדק צדק תרדוף' - ואנו רודפים! גם אחר אויבינו, וזאת תוך שהצדק, המוסר והחוק הם נר לרגלינו".

לקראת התקופה הקרובה ציין "החגים והמסיק בפתח, קרב ההשתלטות על עזה קרב, על הפרק כל מיני יוזמות והצהרות שעלולות לטלטל את הזירה. אויבינו, הגם שהוכו קשות, מנסים להכווין טרור בגזרת איו"ש ומהזירה המזרחית ללא הרף. ואף על פי כן אנו נחושים להמשיך את המגמות החיוביות בצד מוכנותנו האופרטיבית לתפנית והסלמה".