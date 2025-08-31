חייל ששירת בבסיס סיירים שבדרום הארץ ונמצא אשם בצילום והפצת תיעוד מתוך שטח המחנה, נשפט ל-13 ימי מחבוש - כך דווח ב-ynet.

הסרטון שתיעד והפיץ הציג ביצים בהן נראו אפרוחים מתים שהיו מיועדים לאכילה, ונחשף ברשתות החברתיות.

החייל נשפט בגין הפרת הוראות ביטחון מידע, לאחר שהודה בצילום מתוך שטח המחנה והפצתו בניגוד להנחיות הפיקוד. מדובר צה"ל נמסר כי "הביצים בסרטון לא הוגשו לחיילים. ביום שני האחרון חייל בבסיס סיירים נשפט ל-13 ימי מחבוש בגין אי קיום הוראות בנושא ביטחון מידע. החייל הודה באשמה בכך שצילם והפיץ תכנים מתוך שטח המחנה. במחנה קיימות הוראות כתובות לפיהן אין לצלם בשטחו, בהתאם להנחיות כלל צה"ליות".

האירוע מצטרף לשורת תלונות על תנאי שירות קשים בבסיס סיירים, כפי שדווח בחודש האחרון. במהלך גל חום קיצוני קרסה מערכת החשמל, והחיילים נותרו ללא מיזוג. במקביל נרשמו פגיעות באספקת המים, וחיילים דיווחו על מזון עבש ולא ראוי למאכל שהוגש בחדר האוכל.

בעת קריסת המערכות שהו בבסיס כ-400 חניכות צעירות מקורס תצפיתניות. בעקבות ריבוי התלונות הוחלט בצה"ל לשחרר את כלל החיילים לסוף שבוע ארוך, למעט פלוגה אחת שנותרה לצורכי שמירה. ביום שלמחרת שוחררו גם יתר המשרתים.