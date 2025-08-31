הערב (ראשון) צפויים פעילי תנועת השמאל "עומדים ביחד" להתכנס בבית הסגול שבמרכז ירושלים, לצפייה משותפת בסרט התיעודי "אחרי ספירת הקולות", שזכה השבוע בפרס ראש עיריית תל אביב במסגרת תחרות הסרטים בעיר.

הסרט של היוצר אמנון הלברסברג מבית הספר סם שפיגל בירושלים זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות הישראלית בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים 2025 שננעל בטקס חגיגי בסינמטק.

הסרט מלווה את פעילותו הציבורית של מנכ"ל תנועת בצלמו, שי גליק, ומתעד את מאבקו המתמשך נגד ארגוני שמאל קיצוני, בהם גם "עומדים ביחד". בין היתר מציג הסרט כיצד פעל גליק למניעת כניסת "פורום המשפחות השכולות הפלסטיני-ישראלי" לבתי ספר, וכן כיצד הביא לביטולם של עשרות אירועים במימון ממשלתי.

רק לפני יומיים פנה גליק למפקד מחוז ירושלים במשטרה בדרישה לאסור את קיומו של אירוע התרמה לתושבי עזה שתוכנן להתקיים בבית הסגול. בפנייתו טען כי קיים חשש שכספי התרומות יועברו לארגון חמאס. בעקבות כך הודיע הממ"ז לראשי הארגון כי הוא מוציא צו האוסר על קיום האירוע.

במהלך השנה האחרונה פועל בית תנועת "עומדים ביחד" ברחוב הלני המלכה בירושלים. בבית זה מתקיימים אירועים רבים שמזוהים עם השמאל הקיצוני, בהם טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני בערב יום הזיכרון, והקרנות סרטים כגון "אין ארץ אחרת", שזכה בפרס האוסקר.

מנכ"ל בצלמו מסר, "אני מברך את פעילי עומדים ביחד שסוף סוף פעם ראשונה צופים בסרט ציוני. אני בטוח שהם יבינו שניתן לעשות תרבות איכותית ומשובחת אבל גם ציונית גאה. אני גם משוכנע שאחרי הצפייה בסרט הם ישתכנעו שהם טועים וברוח ימי חודש הרחמים והסליחות הם ישנו את דרככם ויתחילו לפעול לטובת מדינת ישראל וחיילי צה"ל".