מכבית מאייר בהפגנה מול ישיבת הקבינט מטה המשפחות להחזרת החטופים

משפחות חטופים התייצבו היום (ראשון) מול ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני וקראו לשרים לפעול מיידית לקידום הסכם שיבטיח את חזרת כל החטופים.

עינב צנגאוקר, אימו של מתן צנגאוקר, פנתה ישירות לראש הממשלה: "על מה בעצם מתכנס כאן הקבינט? אני באמת רוצה לשאול אותך, בנימין נתניהו. חברי הקבינט שלך מתגאים בכך שסיכלו עסקאות שהיו על השולחן. עכשיו יש הסכם על השולחן. אתה במקום לקחת אותו, למנף אותו להסכם כולל שיבטיח את חזרת כל החטופים, החיים והחללים, ויסיים את המלחמה - אתה מתכנס בשביל מה? בשביל לסכל שוב? בשביל שתכריזו עוד כמה ימים שחמאס סרבן? לא. שכל עם ישראל ידע - אני, אימא של מתן, אומרת שקבינט מדינת ישראל הוא הסרבן".

צנגאוקר הוסיפה: "הם מחליטים להקריב את הילד שלי בחיים, לגזור דין היעלמות על החללים, ולהקריב את חיילי צה"ל הגיבורים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. עם ישראל לא יישב בשקט. עם ישראל דורש את כולם בבית בפעימה אחת, אבל בהסכם ישים - לא הקשחת תנאים במכוון. ככל שחולף הזמן, שוב אנחנו לפני חגי תשרי, אבל אנחנו לא עסוקים בהכנות לחג. אנחנו לובשים את המדים שמדינת ישראל מאלצת אותנו ללבוש מ-7 באוקטובר, ולא מוכנה לעזור לנו לפשוט אותם. אנחנו סיימנו להיות נחמדים, סיימנו לפחד, סיימנו לחכות. הפתרון נמצא אצל אזרחי ישראל. עם ישראל לא מוכן שחייליו יפלו על מלחמה פוליטית. די. מאסנו בזה. תצאו לרחובות כל יום ותדרשו הסכם כולל וסיום המלחמה".

מכבית מאייר, דודתם של גלי וזיו ברמן, זעקה גם היא: "אומרים על האחיינים שלי שהם קלפי מיקוח. נמקים במנהרות. די! גלי וזיוי הם צעירים, מצחיקים, בנים טובים - עולם מלא. הם רוצים את החיים שלהם בחזרה. אחותי, המשפחה כולה - בחוסר אונים. תכף שנתיים שהם בגיהינום. התוכנית לכיבוש עזה תהרוג אותם ותהרוג חיילים יקרים. אני לא מוכנה שאף חייל ינסה לחלץ אותם וישלם בחייו ובחיים שלהם. מה זה הטירוף הזה? איך הקבינט מעז לקבל החלטות כאלה? איך אתם מצליחים לישון בלילה? כי אני 22 חודשים לא ישנה".

מאייר הוסיפה: "אתמול הותר לפרסום החלל ה-900 במלחמה, אריאל לובלינר ז"ל. לכל המקדמים מלחמת נצח - כמה עוד עולמות צריכים לקרוס? הרמטכ"ל, אני מתחננת בפניך - דגל שחור מתנוסס מעל ההחלטה להקריב אותם על קידוש מלחמה חסרת תכלית. אם ישובו 48 חטופים בארונות - במה תתהדרו? דמם של הנרצחים יהיה על ידיכם. אנחנו מתקרבים ל-700 ימים שגלי וזיוי שורדים בשבי, ליום הולדת שני בשבי. יש לכם עשרה ימים לסיים את זה".