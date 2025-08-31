לא מעט ניצחונות מפתיעים היו לנבחרת הכדורסל של ישראל בשנים האחרונות ונבחרת העתודה אף זכתה פעמיים ברציפות באליפות אירופה לנבחרות עד גיל 20, אך ניצחון כמו הערב (ראשון), על נבחרת צרפת החזקה, לא היה זמן רב.

הנבחרת הישראלית שהפסידה בתום דרמה גדולה רק אמש, לנבחרת פולין המקומית, הגיעה למשחק הערב ללא ציפיות כשממולה ניצבה אחת מהנבחרות הטובות ביותר באירופה ומי שנחשבה לפייבוריטית לזכיה באליפות היוקרתית הנוכחית.

אולי זה האכזבה לאחר המשחק אמש, אולי שריקות הבוז הרמות בזמן נגינת ההמנון והרצון להוכיח שאי אפשר לשבור את הרוח שלהם, אבל שחקני נבחרת ישראל הציגו משחק הירואי מטורף ועיקש, בסופו ניצחו את נבחרת צרפת החזקה בתוצאה 69:82.

הנבחרת הצרפתית כבר הובילה על ישראל 20:10 בתום הרבע הראשון ונדמה היה כי זה יסתיים בהפסד כואב אך צפוי.

אך דווקא אז קרה המהפך. הנבחרת הציגה משחק הגנה נהדר נוסף וכשהפעם הזריקות מחוץ לקשת השלוש נכנסו פנימה, זה נראה אחרת לגמרי.

ישראל עולה למאזן 1:2 בבית ד' של אליפות אירופה בכדורסל בצעד שמקרב אותה משמעותית אל עבר שמינית גמר היורובאסקט. על אפם וחמתם של כל שונאי ישראל.

קלעו לישראל: דני אבדיה 23 נקודות ו-8 ריבאונדים, ים מדר 17, תומר גינת 14, רומן סורקין 12, איתן בורג 5, קאדין קרינגטון 4, יובל זוסמן 3, רפי מנקו 2, נמרוד לוי 2. איתי שגב ובר טימור שיחקו ולא קלעו.