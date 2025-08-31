הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, הצהיר בשבוע שעבר כי מבצע "מרכבות גדעון", שהחל באמצע מאי, עמד ביעדיו. אולם במסמך פנימי שהוכן בצה"ל כהיערכות לשלב הבא של כיבוש רצועת עזה ופורסם בחדשות 12 נכתב באופן חד וברור - "נכשלנו".

"ישראל עשתה כל טעות אפשרית כשהיא מנהלת מלחמה בניגוד לדוקטרינת המלחמה שלה", נכתב במסמך.

נטען בו גם כי ישראל העניקה לאויב משאבים, ניהלה את הלחימה ללא ממד זמן וניהול נכון, שחקה את כוחותיה ואיבדה את כל האשראי הבין־לאומי. עוד צוין כי שיטת הלחימה של צה"ל לא תאמה את תורת הקרב המקצועית, בעוד שחמאס נלחם בדיוק באופן שתאם את תורת הלחימה של הארגון. תחת כותרת מודגשת נכתב: "לחמאס היה את כל התנאים לשרוד כדי לנצח - משאבים, ממד ושיטת לחימה מתאימה".

במסמך הודגש כי חלק מהמטרות המרכזיות של המבצע לא הושגו: חמאס לא הוכרע לא צבאית ולא שלטונית, והחטופים לא הוחזרו - לא באמצעות עסקה ולא במהלך מבצעי. לצד זאת צוינו הישגים: השמדה מוחלטת של תשתיות חמאס במרחב הפרימטר ובאזורים נוספים, פגיעה אנושה בפעילי הארגון וביכולותיו, חיסול ופגיעה בהנהגת חמאס - עם דגש מיוחד על יחיא סינוואר - וכן השבת גופות חטופים לישראל.

בין הסיבות לכישלון, כפי שהוצגו במסמך, נטען כי ישראל פעלה מתוך היגיון הרתעתי ולא הכרעתי, במטרה לקדם עסקה נוספת - מהלך שחמאס זיהה והבין לנצל. עוד הוזכר כי כשל בתכנון ובביצוע הסיוע ההומניטרי אפשר לארגון להוביל קמפיין שקרי אך אפקטיבי של "הרעבה", שהכה גלים בזירה הבין־לאומית.

במסמך הודגש כי "ההיגיון המערכתי של התמרון קרס": לא הושג ריכוז מאמץ במרכזי הכובד, הכוחות שבו ופעלו באותם אזורים שכבר תומרנו בעבר, והקצב האיטי - שנבע מפערי משאבים ומהעדפת עקרון האבטחה - בלם הישגים משמעותיים.

בנוסף, צוין כי הלחימה נוהלה ללא ממד זמן ברור, תוך שמירה מוגברת על הכוח במקום מיקוד במשימה, מה שהוביל לשחיקת כוחות ואמל"ח. לכך התווספה התמודדות לקויה מול לוחמת גרילה מתוחכמת של חמאס, שהקשתה עוד יותר על השגת הכרעה בשטח.

פורום המפקדים והלוחמים במילואים מסר בתגובה לפרסום: "המסמך שנחשף היום מוכיח: מה שאמרנו מהיום הראשון - הדרך הנוכחית לא מובילה לניצחון. אנו בפורום המפקדים במילואים שבים ומתריעים: קודם כל חייבים לעצור את מבצע מרכבות גדעון ב'. יש להפיק את הלקחים, לסגור את המים והחשמל, להטיל מצור אמיתי ורק לאחר מכן להכניס את כוחות צה"ל לשטח.

המסמכים הפנימיים של צה"ל אומרים זאת בצורה ברורה. ההיגיון הצבאי אומר זאת בצורה ברורה. מי שנכנס בלי מצור אמיתי - שולח את החיילים להילחם מול אויב מחוזק, במנהרות, בלי סיכוי להכרעה. אנחנו קוראים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ: עצור את המבצע. הטֵל מצור אמיתי. הצעד הזה בלבד יפתח את הדרך להכרעה ולשחרור החטופים".

מצה"ל נמסר: "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים. הנושא מתוחקר. צה"ל עמד ביעדים שהוצבו במסגרת מבצע מרכבות גדעון והביא להישגים רבים. בימים אלה צה"ל נמצא בשלב ב' למבצע וממשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה".