במשרד האוצר התקיימה היום (ראשון) ישיבה מיוחדת במטרה לגבש תוכנית כוללת לשיקום המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

את הישיבה הובילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וממלא מקום שר הבריאות חיים כץ והשתתפו בה ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', ממלאת מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה דרורית שטיינמץ, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ומנהל בית החולים סורוקה פרופ' שלמה קודש.

במהלך הדיון הדגישו השרים את חשיבותו האסטרטגית של בית החולים סורוקה כמרכז הרפואי המרכזי בנגב.

בסיומו של המפגש הורה שר האוצר על הקמת צוות עבודה משותף שיבנה את המתווה לשיקום המבנים שנפגעו, שדרוג מערכות בית החולים, קביעת האומדן התקציבי, בחירת השותפים לביצוע וגיבוש לוחות זמנים מפורטים ליישום.

השר סמוטריץ' הצהיר: "בית החולים סורוקה הוא לב ליבה של הרפואה הציבורית בנגב. אנחנו עובדים באופן מואץ כדי להוציא לדרך את שיקום המרכז הרפואי, לצד ההחלטה שהובלנו להקמת בית חולים נוסף בנגב. הליך שיקום ובניית המגדל הרפואי החדש בסורוקה הוא פרויקט ציוני מהמעלה הראשונה, לטובת תושבי הדרום ולטובת עם ישראל כולו".

השר כץ הוסיף: "אנו מחויבים לשיקומו המיטבי של סורוקה. מדובר במהלך שיקדם את איכות השירות למטופלים ויבטיח את מיגונו החיוני של בית החולים, שהינו מרכז על המעניק שירות לכלל תושבי הנגב. נשים אבני דרך ברורות להשגת המטרה".