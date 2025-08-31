הרב ליאו די, בן 53 מאפרת, נישא לעליזה טפליצקי, בת 43, בטקס מרגש במיוחד שנערך ביישוב אפרת.

במהלך החופה נשאו קרן וטלי די, בנותיו הניצולות של ליאו, דברים מרגשים על אימם לוסי ז"ל ותמכו בהתרגשות בבחירת אביהן להינשא מחדש לעליזה.

את הטקס ניהלו רבני אפרת, הרב שלמה קמחי והרב יאיר בינשטוק, בליווי מוזיקלי של הרב שלמה כץ. החזן הצבאי הראשי שי אברמסון הצטרף לאירוע והקדיש שיר מרגש לבני הזוג.

די, שאשתו לוסי ושתי בנותיו מאיה (20) ורינה (15) נרצחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס לפני כשנתיים, הפך מאז לדמות בינלאומית מעוררת השראה בתחום החוסן הרגשי והאמונה. הוא חיבר שלושה ספרים שזכו להצלחה, בהם ספרים על אמונה, תפילה, אבל וריפוי, לאחר הצלחת ספרו הראשון על יהדות עכשווית: "משנים את העולם: תרומתה של היהדות למודרנה".

עליזה טפליצקי נולדה וגדלה בטורונטו, הייתה פעילה בבני עקיבא, ולאחר מכן שימשה כמנהלת תוכניות הארגון בצפון אמריקה בניו יורק. ב־2005 עלתה לישראל, עבדה על פרויקט הקמת הרכבת הקלה בירושלים, עסקה בעיצוב תערוכות במוזיאון ישראל, שימשה כסוכנת תיירות וכיום היא מנהלת צוות שירות לקוחות בחברת היי־טק תל אביבית.

הרב ליאו ועליזה ימשיכו להתגורר באפרת יחד עם שלושת ילדיו של ליאו - קרן, טלי ויהודה.