לקראת מבצע כיבוש עזה, בצה"ל נערכת היערכות מיוחדת במסגרתה הוכשרו לוחמים ותיקים, אנשי מילואים מטעם מפקדת השבויים והנעדרים בראשות האלוף (במיל') ניצן אלון.

בכאן חדשות דווח כי הלוחמים צפויים להצטרף למפקדי האוגדות והחטיבות הלוחמות בשטח, על מנת ללוות את מהלך הקרבות ולהעניק ייעוץ מקצועי בזמן אמת בנושא החטופים.

בעבר הוצבו אנשי מפקדת השו"ן בעיקר במפקדות קדמיות, אולם הפעם מדובר בהצבה ישירה לצד הפיקוד הבכיר בשדה הקרב, במטרה לשלב מידע עדכני ורלוונטי בלחימה עצמה.

צה"ל רואה בכך מענה לחששות שהעלה הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, גם בדיוני הקבינט, בנוגע לסיכון הנשקף לחטופים בעת התמרון.

במקביל, כמה משפחות חטופים פנו לבכירי הצבא והעבירו מסר ברור: גם אם תתאפשר הזדמנות מבצעית לחלץ את יקיריהם, אין לבצע מהלך כזה במסגרת הלחימה. "הסיכון לכך שפעולת חילוץ תוביל להוצאה להורג של יקירינו גבוה מדי", הבהירו אותן משפחות.