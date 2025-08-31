מחר (שני) צפוי להתקיים גיוס נוסף של בני ישיבות חרדים ליחידות הלוחמות בצה"ל. עבור מפקד פלוגת "תומר" החרדית בגבעתי, סרן ש', מדובר ביום משמעותי פי כמה, גם אם אינו חלק מהשלב הראשוני של ההכשרה.

"הגיוס הזה משפיע ישירות עליי," הוא אומר בראיון לערוץ 7. "כמות ואיכות המתגייסים היא קריטית, כי בסוף הם אלה שמגיעים לקו החזית, ללחימה עצמה, ושם הם פוגשים אותנו".

הוא מספר על יום הגיוס עצמו מבחינת הצבא. "תמיד היום הזה מפתיע - לפעמים מגיעים יותר ממה שציפינו, לפעמים פחות. זה יום שמרגשים בו את ההשפעה הישירה על עתיד הפלוגה. אני מקווה שמחר נראה כמות גדולה מהצפוי כי זה יחזק את הלוחמים בחזית".

הכשרת הלוחמים החרדים בפלוגה אמנם מקבילה להכשרת לוחמים בצה"ל כולו, אך יש בה התאמות ייחודיות. "בסוף התהליך, אחרי שבעה חודשים, הלוחמים בפלוגה שלנו נראים ומתפקדים כמו כל לוחם אחר בצה"ל ולעיתים אף יותר מזה. יחד עם זאת, במהלך ההכשרה יש שינויים מובנים - יום של לוחם חרדי מתחיל בתפילה, ולאחר מכן יש זמן קבוע ללימוד תורה בהכשרה, בהובלת רבנים שמלווים את הפלוגה. הרבנים מסייעים גם ברמה האישית, בהתמודדות עם האתגרים הדתיים בשירות. ההשקעה הזו נותנת ללוחמים תחושת שייכות וביטחון, וכך הם מצליחים לשמור על אורח חייהם גם בתוך מסגרת צבאית תובענית".

סרן ש' יודע היטב עד כמה התמיכה הזו חשובה. הוא עצמו צמח בפלוגה כשהתגייס אליה לפני מספר שנים. "גדלתי כחרדי והצטרפתי לפלוגת תומר. יש חשיבות עצומה לכך שמפקד יבוא מתוך המגזר, כי זה מאפשר הבנה עמוקה של האתגרים שהחיילים מתמודדים איתם. אני מדבר הרבה עם הורים חרדים שמתקשים בתחילת הדרך, כי לא קל להם לראות את הבן שלהם עם מדים. אני מרגיע אותם ומסביר שהילד שלהם בידיים טובות. אנחנו עושים הכול כדי להחזיר אותם הביתה שלם בגוף, בנפש וברוח".

השיחה איתו חושפת עד כמה המשמעות של "שייכות" חשובה ללוחמים החרדים. "זה מאוד משמעותי בשבילם לראות שגם המפקד שלהם בא מאותו רקע. מצד שני, חשוב גם שהם נפגשים עם לוחמים מהציבור הדתי-לאומי והחילוני. ברגעי לחימה, כשאתה מפנה פצועים יחד עם לוחמים אחרים או יוצא לקרב כתף אל כתף, נוצרת אחדות אמיתית. ברגעי הקצה האלה נבנה חיבור עמוק בין אוכלוסיות שונות - ואני מאמין שזה ישפיע על החברה הישראלית כולה גם בעוד עשרות שנים".

לוחמים חרדים בעזה צילום: דובר צה"ל

בהסתכלות רחבה יותר על המגמה, סרן ש' מתאר תהליך תרבותי עמוק. "אני כבר שש שנים בפלוגה, ואני רואה איך השינוי מחלחל פנימה. היום אני פוגש מתגייסים שהם אחים של חיילים ששירתו אצלי, או בני משפחה של לוחמים לשעבר. השירות בפלוגה כבר הופך למסורת שממשיכה מדור לדור. אפילו ביישובים חרדיים כמו ביתר עילית אפשר לראות חיילים על מדים, וזה כבר לא זר או חריג - הילדים מתלהבים כמו בכל מקום אחר".

לדבריו, פרויקטים נוספים כמו הקמת חטיבת "חשמונאים" נושאים חשיבות רבה בהעמקת השילוב של חרדים בצה"ל. "אני כמובן מחויב לפלוגת תומר, אבל אני רואה ערך גדול גם ביוזמות נוספות שיכולות לפתוח עוד אפשרויות לשירות משמעותי לחרדים".

המסר שלו ברור. "אני ממליץ לכל חרדי שיש לו את האפשרות והתמיכה - להתגייס לפלוגת תומר. זו פלוגה ייחודית, אחת המובחרות בצה"ל, שמאפשרת לשמור על זהות חרדית מלאה לצד שירות קרבי משמעותי. אנחנו זקוקים לעוד לוחמים, לעוד אנשים בשורות. זה יסייע להקל על נטל המילואים ויחזק את צה"ל. יש מקום לחרדים בצבא ואנחנו מחכים להם".