ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא היום (ראשון) בישיבת הממשלה להשלים את הקדנציה הנוכחית ולהחזיר את השותפים שעזבו את הקואליציה.

נתניהו הדגיש כי ממשלתו היא היחידה המסוגלת להוביל את המדינה בשנים הקרובות.

"אנחנו מוכרחים להשלים את ימיה של הממשלה הזאת. אתם רואים מה קורה עם החות'ים, לכן אנחנו יושבים פה בחדר הזה", אמר נתניהו על פי דיווח של יובל שגב בחדשות 13.

ראש הממשלה ציין כי לממשלה עומדים אתגרים דחופים: "יש לנו כמובן את חוק הגיוס ויש עוד דברים שלא נפרט כאן".

נתניהו קבע כי הממשלה צריכה לעבור שני אבני דרך מרכזיים: "צריך לעשות מאמץ עילאי קודם כל להתחיל את שנת הלימודים - ואז להחזיר את החברים לממשלה".

הוא הדגיש את הצורך בהסכמות פנימיות: "צריכים לסכם על תקציב וחוק גיוס".

ראש הממשלה טען כי השלמת המשימות תאפשר המשך שלטון: "אם נעשה את הדברים האלה, נוכל להמשיך להנהיג את מדינת ישראל לשנים הבאות. זה חיוני כדי להבטיח את קיומנו, כי אני לא מאמין שממשלה אחרת הייתה עושה את מה שאנחנו עשינו כדי להרחיק איום קיומי מעל ראשנו".

נתניהו תקף את מתנגדיו: "היריבים שלנו בתקשורת ובפוליטיקה עושים הכול כדי להשכיח את האירוע הקטן הזה - שהוא אחד הניצחונות הגדולים בתולדות ישראל. אני לא אומר בתולדות מדינת ישראל, אני אומר בתולדות עם ישראל. מי היה עושה את זה אם לא אנחנו?"

על פי הדיווח, ראש הממשלה הביע אכזבה מהיעדרות נציגי המפלגות החרדיות מהישיבה: "אין תחליף לממשלה הזו. אני מצטער שחברינו החרדים אינם פה, כי צריך להגיד להם את זה בול בפנים, בין העיניים, לתוך המוח".

נתניהו הבהיר כי מטרתו היא השפעה אידיאולוגית: "הכוונה לא ככדור חודר אלא כתובנה חודרת, גם לשכל וגם ללב, ואני רוצה שזה יהיה נכון גם לגבי כולנו".

הדברים נאמרו על רקע המשבר הקואליציוני המתמשך, כאשר המפלגות החרדיות עזבו את הממשלה בעקבות המחלוקת על רקע אי קידום חוק הגיוס.