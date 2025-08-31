חזרה בזמן. מכבי תל אביב ניצחה את מכבי נתניה בכל ששת המפגשים האחרונים, בהפרש שערים מצטבר של 6:23. אחרי ההעפלה לליגה האירופית, בפעם השניה ברציפות, לא יכולה הייתה מכבי לבקש יריבה קלה יותר כדי לפתוח מולה הערב (ראשון) את עונת 2025/26 בליגת העל הישראלית.

וכך בדיוק היה.

מול נתניה החסרה והחלשה שהובסה גם מול סגנית האלופה הפועל באר שבע במחזור הפתיחה בשבוע שעבר כשאיבדה יתרון בן שני שערים וספגה 4 מנגד, הרשיתה האלופה מת"א את אותו סך השערים רק מבלי לספוג.

זה התחיל בדקה ה-20 משער של דור פרץ, המשיך כעבור 2 דקות עם שער בכורה של ניקולאסקו במדי מכבי בליגה הישראלית ונגמר בשער נוסף של פרץ בדקה ה-61 ושער בכורה של איתמר נוי הצעיר במדי המכבים מת"א בדקה ה-71.

למעשה, העליונות של מכבי תל אביב הייתה ברורה מהרגע הראשון והיא הייתה יכולה לנצח גם בתוצאה גבוהה יותר והניצחון הערב ממשיך את המאזן ההיסטורי בין השתיים כאשר ניצחון החוץ האחרון של מכבי נתניה על מכבי תל אביב היה אי שם במרץ 2011.

וכמו בפעם הקודמת בה נפגשו השתיים במסגרת המחזור השני של ליגת העל בכדורגל, לפני 13 שנים, גם הפעם ידם של המכבים מת"א היו על העליונה מול המכבים מנתניה. האלופה תצליח להגן על התואר בו זכתה בדרך לאליפות שלישית ברציפות?