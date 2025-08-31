רודי ג'וליאני, ראש עיריית ניו יורק לשעבר ומי ששימש כעורך דינו של דונלד טראמפ, נפצע באורח קשה בתאונת דרכים, כך מסר דוברו.

ג'וליאני, בן ה-81, אושפז בבית חולים לאחר שהתנגש ברכב במהלך נסיעה במכונית שכורה בניו המפשייר.

"הוא מתאושש ובמצב רוח טוב", מסר הדובר של ג'וליאני, שציין כי ראש העיר לשעבר סובל משבר באחת החוליות בעמוד השדרה ומפציעות וחבלות רבות בחלקי גופו השונים.

הדובר הוסיף כי התאונה התרחשה לאחר שג'וליאני עצר את מכוניתו בניסיון לסייע לאישה שנפגעה באירוע אלימות. "לפני התאונה היא סימנה לו לעצור, הוא עזר לה והתקשר ל-911, ונשאר בזירה עד שהשוטרים הגיעו. התאונה קרתה כשחזר לרכב שלו, ואז נפגע מאחור על ידי רכב שנסע במהירות גבוהה".