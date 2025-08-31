מאז עונת 2017/18 לא הצליחה בית"ר ירושלים לפתוח עונה עם מאזן מושלם אחרי שני משחקי ליגה. הערב (ראשון) פספסה בית"ר הזדמנות לשחזר זאת כשנפרדה בתיקו 0:0 לעיניי 27,000 אוהדים באצטדיון טדי הביתי, מול מכבי חיפה.

בית"ר שפתחה את העונה בניצחון על סכנין, קיבלה רוח גבית ועידוד מטורף מהקהל הביתי שהאמין כי לאור חולשת היריבה שממול, מכבי חיפה, ניצחון הוא רק עניין של זמן.

אך ציפיות לחוד ומציאות לחוד.

כבר בדקה ה-7 נותרה בית"ר בעשרה שחקנים לאחר הרחקתו של זוהר זסנו, מה שפגע בתכנית המשחק של המארחים מהבירה.

מכבי חיפה השתלטה על המשחק אך אחרי פתיחת העונה המדהימה מול ריינה כשהביסה אותה בתוצאה 0:4, חזרה זו לסורה עם משחק רע ומבולגן, כזה שמנע ממנה לנצל את היתרון המספרי ולכבוש.

גם חזרתו של ירדן שועה להרכב הפותח לאחר עונש ההרחקה שריצה והכושר הנהדר של עומר אצילי, שניים משחקני חיפה בעבר, לא עזרו לבית"ר בכדי לכבוש כשאלה היו רחוקים מהיכולת שאיפיינה אותם עד כה העונה. זה נגמר עם תיקו 0:0 משעמם וכמעט נטול מצבים.