נולד לכם תינוק? מזל טוב. בקרוב מאוד תגלו כי יחד עם האוצר החדש והמתוק שלכם, קיבלתם כרטיס כניסה אל אזור הדמדומים הישראלי: מערכת החינוך לגיל הרך. או ליתר דיוק, מערכת החינוך המפוקחת חלקית של גילאי לידה עד שלוש.

כבר שנים שהנושא עולה לדיון ציבורי ולהתחייבויות פומביות מפעם לפעם אך משום מה נשאר עדיין בעייתי לתפארת. פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו מחייבת אותנו לחזור ולהזכיר: הזכות הכי בסיסית של כל ילד וילדה היא לגדול במסגרת חינוכית איכותית ומוגנת מלידתם. זו חובתה של המדינה לדאוג לכך וזו צריכה להיות גם השאיפה שלה. זה טוב למשפחה הישראלית וטוב למדינה, ובסופו של דבר יועיל לעתיד של כולנו.

***

הנה הנתונים: במהלך השנה שחלפה נולדו בישראל בשעה טובה 174 אלף תינוקות חדשים. בסך הכל כ-27 אחוז מהאוכלוסיה בישראל הינה ילדים בגילאי 0-14.

מחקר שנערך במכון טאוב (2019) בחן את השפעת הגורמים הסביבתיים על התפתחות הילד בגיל הרך. חוקרי המכון גילו כי עד גיל חמש מגיע המוח ל-95 אחוז מגודלו הסופי, ולכן ילדים להורים משכילים או בעלי יכולות כלכליות שזכו לגירויים מגוונים, יתפתחו במגוון כישורים - קוגניטיביים, שפתיים, רגשיים, חברתיים ומנטליים. המחקר מעלה נתון מעניין גם על עוני אצל ילדים עד גיל שנתיים. החוקרים בחנו את הפערים החברתיים ומצאו כי עוני בגילאי לידה-שנתיים מותיר "צלקת" חינוכית עמוקה: הילדים האלו ישיגו ציונים נמוכים יותר לאורך כל שנות לימודיהם, במיוחד במקצועות הליבה. ומכאן עולה כי ככל שנוכל לתת ולילדים בגיל צעיר כך נוכל לצמצם פערים ולהגדיל מוביליות חברתית של דור שלם.

מחקר נוסף שערכו בג’וינט-אשלים בשנת 2021 מגלה כי כל שקל שמושקע בילדים מלידה ועד גיל שש מניב כמעט פי חמישה בתועלת כלכלית לטווח ארוך. החיסכון והתרומה מתבטאים במגוון תחומים - החל מהכנסות עתידיות גבוהות יותר, דרך חיסכון בהוצאות חינוך מיוחד ורווחה, ועד להפחתת הוצאות על פשיעה. בסך הכול מדובר בכ־15.7 מיליארד ש"ח לכל מחזור גיל. סכום עתק שממחיש את הכדאיות הלאומית של ההשקעה בחינוך ילדים בגיל הרך.

כדי להבטיח את עתיד הילדים בגילאי 0-3 נדרשת מדיניות ארוכת טווח שמבוססת לא על טובת ההורים בלבד, אלא על זכאות הילד עצמו לקבל חינוך ראוי מלידה ממש.

***

שנת הלימודים החדשה שנפתחה השבוע מחייבת אותנו להמשיך ולדרוש מהמדינה להפוך את החינוך בגיל הרך למדיניות מחייבת. לא בגלל שכדאי אלא מפני שצריך. חינוך איכותי ומפוקח הכולל חיזוק למשפחות מוחלשות הוא לא רק צדק חברתי, אלא הוא בעיקר השקעה כלכלית משתלמת ומפתח לחברה שוויונית וחזקה יותר.

היכולת לתת מענה ראוי לכלל ילדי ישראל נמצאת בהישג יד ודורשת בעיקר חיזוק מעמדן של צוותי הגיל הרך ותקציבים לשיפור שכרן של המחנכות-מטפלות במעונות שמשקיעות ומבלות עם הפעוטות שעות ארוכות, ואשר יחד עם ההורים הצעירים והמשפחות המלוות שותפות לגידולם. לצד אמירות כלליות על הבעת רצון והבנת חשיבות הנושא, הגיע זמן להפשיל שרוולים ולפעול, לטובת העתיד של כולנו.

יפעת סלע היא יו"ר תנועת אמונה - נשים דתיות ציוניות