משרד התקשורת הממשלתי בעזה, הנשלט בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס, מאשים את צה"ל בביצוע "פשעים" נגד תושבי רצועת עזה, תוך הפרה בוטה של החוק הבינלאומי.

ברשימת "הפשעים" צוינו, בין היתר, פגיעה באזרחים חסרי ישע, ובהם קטינים ונשים, וכן כפיית תושבים לעקור ממקומות מגוריהם.

בהקשר זה מציין משרד התקשורת הממשלתי בעזה, כי צה"ל פוצץ למעלה מ-80 כלי רכב עמוסי חומר נפץ, המופעלים מרחוק בשכונות מגורים, במהלך שלושת השבועות האחרונים.

פעולות אלה, נאמר בהודעה, מתבצעות במסגרת מדיניות "האדמה החרוכה" במבצעים הקרקעיים ברצועת עזה, והן גרמו להרס רחב היקף לבתי מגורים ולרכוש וסיכנו חיי תושבים.

יש לציין כי פעולות אלו נועדו לנטרל מטעני נפץ שהוטמנו על ידי ארגוני טרור בשטחים עירוניים, לקראת כניסת הכוחות הקרקעיים.