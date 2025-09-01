יותר מ-2.5 מיליון תלמידים פתחו הבוקר (שני) את שנת הלימודים תשפ"ו בבתי הספר ובגני הילדים.

מתוכם 180,600 תלמידים עולים השנה לכיתה א', ו-149 אלף תלמידים עולים לכיתה יב', וצפויים לסיים השנה את לימודיהם במערכת החינוך. ברחבי הארץ יפתחו את השנה 24,000 תלמידים מחוננים ו-18,000 תלמידים מצטיינים.

הלימודים ייפתחו ב-5,807 בתי ספר ו-21,600 גנים ברחבי הארץ. היום יחזרו לעבודתם 248,000 עובדי הוראה, בהם 219,000 מורות ומורים, 5,800 מנהלות מנהלים ו-24,000 גננות וגננים.

במשרד החינוך עדכנו את מספר המורים החסרים במערכת, והוא עומד כעת על 488, מתוכם 216 במקצועות הליבה. הנתונים אינם משקפים את הורדת השיעורים ממערכת השעות שמתקיימת בשל מחסור במורים ומחנכים של שתי כיתות.

שנת הלימודים ביישובי הצפון תיפתח היום כסדרה לאחר שהוסר האיום הביטחוני, והשקט שב לאזור. על פי נתוני משרד החינוך כ-90% מהתלמידים המפונים ו-97% מהצוותים החינוכיים שבו למערכת החינוך ביישובים המפונים בצפון.

טרם תחילת שנת הלימודים עלה חשש מכך שלא יהיה תקציב מספק לאבטחת מוסדות החינוך, דבר שהעמיד את פתיחת השנה בסכנה. בתום קרב האשמות בין משרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי בסוגייה, אושר קיצוץ רוחבי של 0.6%, לטובת תקצוב אבטחת מוסדות החינוך לשנת הלימודים הקרובה.

התקציב שאושר מבטיח כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בסביבה מוגנת ובטוחה. כלל השרים הצביעו בעד הקיצוץ, למעט השרים אורית סטרוק ואופיר סופר והשר סמוטריץ' - שנעדר מן הישיבה.