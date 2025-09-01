בעולם שבו טכנולוגיה מנהלת כל היבט בחיינו - מהתשלום בסלולר ועד ניהול הבית החכם - תחום התדלוק נותר מאחור במשך שנים רבות, כבול לשיטות מיושנות והסדרים כובלים. ענף הדלק, שנשלט על ידי הסכמים מסחריים וכרטיסי תדלוק ייעודיים, כופה על הצרכן התחייבויות ומגבלות שאינן מתאימות למציאות הדינמית של היום. אלא שכעת, חברת דלקנים מציגה פתרון פורץ דרך בדמות ה-דלקן אוניברסלי, ואנו כאן כדי לבחון אותו מקרוב.

דלקן אוניברסלי: טכנולוגיה שמייצרת חופש

המושג " דלקן אוניברסלי " מתאר מערכת תדלוק חכמה המבוססת על התקן קטן, המותקן ברכב ומחובר למערכת ניהול מבוססת ענן. שלא כמו דלקנים מסורתיים שמזהים רק את התחנה אליה הם משויכים, הפתרון של "דלקנים" פועל בכל תחנת דלק בארץ. הוא מתאים לכל סוגי הרכב ולכל סוגי הדלק (בנזין, סולר, אוריאה), ומספק לנהג חוויית תדלוק מהירה, פשוטה ובעמדת השירות המלא.

הייחודיות של המערכת טמונה בתקשורת חד ערכית, המאובטחת בין ההתקן ברכב לבין המערכת המרכזית. טכנולוגיה זו מאפשרת זיהוי ואישור תדלוק באופן אוטומטי, תוך תיעוד מלא של כל הפרטים הרלוונטיים: תאריך ושעת התדלוק, מיקום, כמות הדלק, סוג הדלק ועלותו.

החיים לפני מול החיים אחרי : שינוי מוחשי

כדי להמחיש את גודל המהפכה, נציג דוגמה מהשטח:

החיים לפני: יואב, איש עסקים עצמאי המנהל עסק קטן ונוסע הרבה ברחבי הארץ. כרטיס הדלק שלו מוגבל לרשת מסוימת. ביום עבודה עמוס, הוא מגלה שמיכל הדלק שלו כמעט ריק. הוא מתעלם מהתחנה הקרובה אליו ומבזבז 15 דקות יקרות בנסיעה לתחנה מורשית, שם הוא גם נאלץ לעמוד בתור. בסוף החודש, יואב צריך לאסוף ערימה של חשבוניות, לסרוק אותן ולייצר דוח הוצאות כדי להעביר לרואה החשבון. התהליך מייגע, גוזל זמן יקר ומותיר אותו ללא שליטה אמיתית על צריכת הדלק.

החיים אחרי: הפתרון של דלקנים כעת, עם ה-דלקן אוניברסלי של דלקנים, יואב נהנה מחופש מוחלט. כשהוא מזהה שהדלק עומד להיגמר, הוא פשוט עוצר בתחנה הראשונה שנוחה לו, מתדלק במהירות וממשיך בדרכו. בתדלוק, המערכת מזהה אוטומטית את רכבו ומאשרת את התדלוק, וכל הנתונים נשמרים בענן. בסוף החודש, במקום כאב הראש של איסוף חשבוניות, יואב מקבל למייל חשבונית מרוכזת ומפורטת, ובנוסף נשלח העתק אל רואה החשבון שלו. הוא חסך זמן, כסף וגם נהנה משליטה ובקרה מלאה על ההוצאות.

שליטה ובקרה פיננסית, נוחות וביטחון

ניהול פיננסי: הפתרון של דלקנים מציע כלי לניהול הוצאות הדלק. ניתן להגדיר לכל נהג או לכל רכב תקציב חודשי/יומי , להגביל כמות ליטרים לכל תדלוק, ואף לקבוע באילו ימים ושעות מותר לתדלק. כל הנתונים, כולל סוג הדלק, מחיר, וכמות, זמינים לצפייה בכל רגע נתון.

חיסכון כספי: מעבר לנוחות, המערכת מבטיחה חיסכון משמעותי. מחירי הדלק של דלקנים הם מהנמוכים בשוק, וזמינים ללא שום התחייבות, מה שמאפשר לכם ליהנות ממחיר תחרותי בכל תחנה ובכל רגע נתון.

ביטחון מרבי: ה-דלקן אוניברסלי תוכנן עם דגש על אבטחה. המערכת מזהה את הרכב בלבד, מה שמונע כל אפשרות לשימוש לרעה או גניבה של דלק. במקרה של ניתוק או ניסיון תדלוק לא מורשה, המערכת מונעת את התדלוק ושולחת התראה מיידית למנהל או לבעל הרכב.

הפתרון של דלקנים מתאים למגוון רחב של לקוחות, החל מעסקים קטנים ובינוניים ועד למשפחות פרטיות וציי רכב גדולים. הוא מציע פתרון מקיף לניהול יעיל של הוצאות הדלק ומעניק לבעליו חופש תדלוק אמיתי.

לפרטים נוספים, בקרו באתר החברה

לקריאה נוספת ומידע על התקן הדלקן האוניברסלי והטכנולוגיה שמאחוריו.

דלקנים רח' ברודצקי 43, תל אביב טלפון: 03-961-4332