הרשויות בצרפת חוקרות אירוע בו איים אדם בשנות ה-40 לחייו על מספר חובשי כיפה סמוך לבית כנסת ובית ספר יהודי בפרבר של פריז במהלך השבת האחרונה.

המשטרה שהוזעקה למקום עצרה את החשוד.

סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי החקירה מתמקדת בחשד לפשע שנאה אנטישמי.

הפרבר בו התרחש האירוע ידוע כאזור שמתגוררים בו יהודים רבים ויש משפחות שעברו אליו בשנים האחרונות בשל העובדה שהוא נחשב מוגן יותר מפני התנכלויות.

ראש העיר ז'אן-כריסטוף פרומנטין הגיב לאירוע, ואמר, "עלינו להישאר ערניים מול כל ניסיון לפגוע ביהודים ולהתגייס נגד התגברות האנטישמיות".

ההתקפה מתרחשת על רקע עלייה מדאיגה באלימות האנטישמית ברחבי צרפת. הקהילה היהודית במדינה דיווחה על 106 תקיפות פיזיות שאירעו בשנה שעברה - הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון. מחקר שנעשה בצרפת גילה כי מרבית התקיפות בוצעו על ידי מוסלמים.