חנוכת הגן בחומש צילום: רועי חדי

במעמד חגיגי ומרגש נחנך היום (שני) גן הילדים הראשון בחומש, עשרים שנה לאחר הגירוש. זהו הגן הראשון שנפתח ביישובים שנעקרו מאז ההתנתקות.

בטקס השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, הרב אלישמע כהן ראש ישיבת חומש, בני גל נציג משפחות חומש, סגן ראש המועצה דוידי בן ציון, נציגי משרד החינוך, הגננת הוותיקה של חומש איילה לוי, הגננת החדשה עטרה רובין, סייעת הגן סיגל סמט, הורים וילדים.

במהלך הטקס הוסר הלוט על ידי ראש המועצה דגן יחד עם הגננות הוותיקה והחדשה. דגן בירך בדמעות את ברכת "שהחיינו" ואמר, "ההתנתקות מתה. עם ישראל חי! אנחנו נמצאים עכשיו ברגע של ניצחון מתוק של עם ישראל והציונות... יהיו עוד הרבה גנים בעזרת ה' כאן בחומש וביישובים שנעקרו. הצדק תמיד מגיע, גם אם לוקח לו 20 שנה".

שר החינוך יואב קיש שלח את ברכתו: "עשרים שנה אחרי עקירת חומש, אנחנו שותלים בה שורשים חדשים של חינוך ועתיד. פתיחת גן הילדים בחומש היא לא רק מעשה חינוכי - זהו מעשה ציוני, של בניין והתיישבות".

גם שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' בירך: "פתיחת הגן אינה רק אירוע חינוכי, אלא סמל לתקומה ולחיים מחודשים בלב השומרון. הילדים שיפתחו כאן את יומם בצחוק ובשירה הם התשובה האמיתית לכל מי שחשב שההתיישבות תיעקר".

איילה לוי, הגננת האחרונה של חומש לפני הגירוש, סגרה מעגל מרגש: "מחזירים עטרה ליושנה. לא חלמתי שיום אחד אשוב לגן של חומש. אני מאחלת המון הצלחה ואמונה, ובעזרת ה' עוד הרבה גנים".

הרב אלישמע כהן, ראש ישיבת חומש, אמר: "האדם עץ השדה. הילדים האלה הם פירותיה המתוקים של ארץ ישראל. הם גדלו כאן במסירות נפש ובזכותם אנחנו זוכים לפתוח היום גן חדש".

עטרה רובין, גננת הגן החדש, הוסיפה: "במשך שנים עלינו לפה עם הילדים באוהלים, בחגים ובשבתות. עכשיו לפתוח גן של משרד החינוך זו זכות גדולה".

נציג משפחות חומש, בני גל, אמר: "לפני עשרים שנה גורשנו מפה, ואנחנו נושאים איתנו גם עשרים שנה של מאבק לחזור. היום אנחנו זוכים לראות בעיניים ישועה, התגשמות של נבואה".