רעידת אדמה בעוצמה 6.0 הכתה היום (שני) באזור מזרח אפגניסטן, סמוך לגבול פקיסטן. לפי דובר ממשלת הטאליבן, מניין ההרוגים עומד על יותר מ-850 בני אדם ולמעלה מ-2,800 נפצעו בדרגות שונות.

מרבית ההרוגים והפצועים הם מתושבי מחוזות ננגרהר וחוסט, שם קרסו מאות בתים וכפרים שלמים נהרסו כליל.

צוותי חילוץ מקומיים דיווחו על קשיים רבים בהגעה לאזורים ההרריים המרוחקים, ועל כך שחלק מהכפרים נותרו מנותקים לחלוטין.

עדי ראייה סיפרו כי רעידות משנה הורגשו גם לאחר הרעידה המרכזית, מה שגרם לפאניקה ולבריחת תושבים רבים מבתיהם. לפי הדיווחים, התשתיות באזור ניזוקו קשות והגישה לכבישים רבים נחסמה בשל מפולות אדמה.