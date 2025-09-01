שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיע הבוקר (שני) לבית ספר יסודי במועצת אשכול שבעוטף עזה.

מנהל בית הספר אייל דבורי פנה אליו בנאום פתיחת השנה, וסיפר: "יפה רודאיף, מורה לאומנות שנמצאת כאן, עדיין מחכה לבן זוגה ליאור שגופתו בשבי עזה. תעשה כל שביכולתך להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה".

"אנשים רעים מאוד ניסו למנוע מכם להתחיל את היום הזה", אמר האקבי לתלמידים, "אבל אחד הדברים שאני הכי מעריך אצל הישראלים: לא משנה כמה פעמים מנסים לעצור אתכם: אתם נעמדים מיד וממשיכים".

השגריר האמריקני אמר בתשובה לשאלת ynet לאחר הביקור בבית הספר כי "ישראל תחליט בעצמה איך היא מחזירה את החטופים ומביסה את חמאס", והדגיש: "שני הדברים האלה חייבים לקרות".

הוא ציין כי אין דד-ליין אמריקני על ישראל, והוסיף כי "מקומנו לעמוד לצד חברינו. ישראל הותקפה ולא תקפה אף אחד. אין לישראל רק זכות להגן על עצמם - אלא זכות לוודא שחמאס לא יפגע בהם יותר".

עוד אמר האקבי כי "הרבה אנשים מציבים את הלחץ על ישראל - הלחץ צריך להיות מופנה לחמאס. הם יצרו את זה. הם התחילו את הסבל והם אלה שהמשיכו אותו". לדבריו, "אני רוצה לדעת מתי העולם יפעיל לחץ על חמאס שיאכיל את החטופים. אנחנו רואים שם תמונות של רעב אמיתי. מענים אותם ואני רוצה שהעולם ידע זאת".