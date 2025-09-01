נפתלי בנט פותח את שנת הלימודים באלפי מנשה צילום: דוברות

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ביקר הבוקר (שני), בבית הספר היסודי "נופי החורש" באלפי מנשה, לרגל פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו. הוא סייר בבית הספר יחד עם ראש המועצה, שי רוזנצוויג, ונפגש עם ההורים והתלמידים.

במהלך הביקור פגש בנט את אוסי וגיא, הוריו של סרן עדן פרוביזור ז"ל, קצין שיריון שנפל בתחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה.

אימו של עדן, אוסי, היא מורה בבית הספר זה 11 שנים, ותלמידיה שיתפו את בנט על אופיו המיוחד של עדן, ביום שבו היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-23.

בנט אמר לתלמידים כי "יש היום חגיגה של התחלה. ספרים, מחברות, חיוכים, ואנחנו נושאים תפילה לשובם של החטופים, לזכר הנופלים ולשלום החיילים. אתם, הילדים שלנו, התקווה של עם ישראל".