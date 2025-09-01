תיעוד: השמדת תוואים תת-קרקעיים בדרום חאן יונס צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר בפיקוד אוגדה 36, פעלו בשלושה חודשים האחרונים בדרום חאן יונס על מנת להרחיב ולבסס את השליטה המבצעית במרחב, לחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות טרור. באחרונה סיימה החטיבה את פעילותה בעזה.

במסגרת הפעילות, חוסלו עשרות מחבלים בהיתקלויות פנים אל פנים ובשיתוף פעולה עם חיל האוויר. חלק מן המחבלים שחוסלו על-ידי הכוחות לקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

בנוסף, הכוחות בשיתוף לוחמי יהל"ם השמידו כ-8 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים במרחב. לוחמי כפיר השמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס ואמצעי לחימה רבים שאותרו במרחב ופעלו למיסוד ציר 'מגן עוז', שמפריד בין מזרח למערב חאן יונס.