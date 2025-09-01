עימות התפתח אמש בישיבת הקבינט בין השרים לרמטכ"ל אייל זמיר זאת לקראת התמרון הקרקעי הצפוי בקרוב לכיבוש העיר עזה.

במהלך הדיון הביע הרמטכ"ל מבלי שנשאל תמיכה בעסקה חלקית להשבת חטופים ואמר לשרים: "יש מתווה על השולחן וצריך לקחת אותו". זמיר הדגיש כי מבצע "מרכבות גדעון" יצר תנאים להשבת חטופים.

"מנסים להלך עלינו אימים, הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", אמרה לו סטרוק בישיבה תוך שהיא מבקרת את התנהלות הצבא. סטרוק ציטטה מהמקורות: "וכל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימיס את לבב אחיו כלבבו". הרמטכ"ל זמיר השיב בתקיפות: "באתי לשתי משימות חיי: מניעת גרעין באיראן והשמדת חמאס".

הרמטכ"ל אמר כי הוא זה שהמליץ לצאת לפעולה באיראן: "כל בוקר מפת המזרח התיכון מולי, ואני מאשר תקיפות בכל מקום. אף אחד לא ירא ורך לבב, וכן גם האלופים שנמצאים כאן".

"אני מקבל החלטות עוצמתיות שאף אחד לא קיבל. אני שם לפניכם את כל המשמעויות וההשלכות של כל דבר. אם אתם רוצים משמעת עיוורת - תביאו מישהו אחר!", קרא זמיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיכם את הדיון: "אני לא רוצה משמעת עיוורת, ואני גם לא רוצה פריצת מסגרת".

בישיבת הקבינט אמש ביקשו שרים מראש הממשלה לערוך הצבעה על עסקה לשחרור החטופים. נתניהו סירב לבקשה ואמר כי "עסקה חלקית לא רלוונטית". השר יריב לוין הציע: עסקה חלקית תמורת ריבונות.

נתניהו אמר לשרים "טראמפ אמר 'תעזבו את העסקאות החלקיות אחר כך תחתכו את זה לעוד סלמי ועוד סלמי. תכנסו בכל הכח ותגמרו עם זה".

מטה המשפחות הגיב הבוקר לדברים, "נתניהו, אבי תורת הפעימות מייסד שיטת הסלקציות, מתנגד לשיטה שהוא יזם ולהסכם שאותו הוא כבר אישר. האמת יצאה לאור: זו לא אסטרטגיית משא ומתן, זו אסטרטגיית טרפוד וקבורת ההסכם", נמסר.

"נתניהו מקריב את החטופים והחיילים על מזבח הישרדותו הפוליטית, בזמן שיש הצעה ממשית על השולחן, אותה אישר חמאס, והיא יכולה להפוך למתווה של הסכם שישיב את החטוף האחרון ויסיים את המלחמה. 48 חטופים וחטופה נמקים במנהרות החמאס כבר כמעט שנתיים. הם יכולים לשבת לשולחן החג הקרוב עם בני משפחתם או לשוב לקבורה ראויה באדמתם אילו נתניהו לא יהיה עסוק בטרפוד שיטתי ומכוון של כל הסכם שעל הפרק. רק העם יחזיר את כולם".