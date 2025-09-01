השר זאב אלקין מסביר מדוע בשלב הנוכחי ישראל אינה מוכנה לעסקת חטופים חלקית ומדגיש כי הבעיה המרכזית היא בחמאס.

"חמאס כדרכו לא נתן בדיוק תשובה חלקית מלאה, אלא כרגיל אמר באופן עקרוני 'כן, אבל...' ומסתתרים שם הרבה נושאים חשובים שחמאס טוען שהוא מעוניין לנהל עליהם משא ומתן. מה שקורה לחמאס זה שחמאס מפחד מהפעולה הישראלית בעזה ומעוניין למרוח זמן, כמו שהוא מרח זמן מחודש פברואר", אמר אלקין בראיון ל-103FM.

הוא הדגיש כי "בסופו של דבר מדינת ישראל קבעה תנאים מאוד ברורים לסיום המלחמה, התנאים האלה נתמכים גם על ידי ארה"ב שעומדת בראש מאמצי התיווך, ולכן ברגע שחמאס יהיה מוכן לקבל את התנאים האלה אז בוודאי שאפשר יהיה לעצור את המלחמה".

לדבריו, "היעדר פעילות ולמעשה קיפאון מהסוג שהיה בחצי השנה האחרונה הוא זה שמקריב את החטופים כי אין להם זמן. אנחנו כמדינה לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יישארו שם, חמאס ימשיך להרעיב אותם. הדרך להוציא את מי שאפשר להוציא זה רק על ידי הפעלת לחץ על חמאס ופעולה צבאית. אין דרך אחרת. למדנו את זה גם בעבר. כל עוד ניסינו לדבר עם חמאס דרך המתווכות בטוב, עברה חצי שנה, החטופים נשארו בידיהם ושום דבר לא התקדם".

בנוגע להרחבת הפעילות הצבאית בעזה אמר "האם יש סיכון לחיי חטופים? יש. יש סיכון גם לחיי החטופים בחוסר הפעולה כי פשוט הם יכולים למות מרעב או מאיזושהי התפתחות כזאת או אחרת. בסופו של דבר אנחנו פתחנו את המלחמה הזאת בתוצאה הנוראית של כ־250 חטופים ישראלים בידי חמאס והיום אנחנו נמצאים במקום אחר. יש עוד 48 חטופים, מתוכם כ־20 חיים ולכן אנחנו נעשה כל מאמץ כדי להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר אבל אין להם יותר זמן למריחות האלה של חמאס ולכן רק במצב לחץ אמיתי ומלחמה מלאה, רק אז יש סיכוי באמת להביא את חמאס לשחרר את כל החטופים".