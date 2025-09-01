דוד ד'אור מגיב עופר מנחם תקשורת ויחסי ציבור

הזמר דוד ד'אור מגיב הבוקר (שני) לתקרית בהופעתו אמש במהלכה פעילה פרו פלסטינית מהקהל התיזה צבע אדום על הזמר ונגניו.

"תודה גדולה לכל האנשים המקסימים ששולחים לי תגובות ומחזקים אותי. אין על העם שלנו בעולם. עברנו חוויה באמת מטלטלת ולא פשוטה אתמול - אבל לא נשברנו ואנחנו לא נישבר", אמר ד'אור.

הוא הוסיף "אני אמשיך להגיע לכל מקום שיזמינו אותי, אני גאה להיות יהודי וישראלי ולחבר בין דתות שונות ואנשים שונים ודעות שונות דרך הכלי הנפלא הזה שנקרא מוזיקה".

דוד ד'אור מותקף באדיבות המצלם

הוא תיאר את התקרית. "באמצע תפילת אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים, כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים. פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם - על הבגדים, על פניי, על הבמה והנגנים. רשימת השירים הייתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו 'שמע ישראל' ו'שמור על העולם ילד' - כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של השבעה באוקטובר. בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי. הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם.

המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט. עיניי דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב אליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים. נגנית הכינור נבהלה מאוד וחשבה ששפכו עלינו חומצה. ‏איזה ימים נוראים, השם ירחם. מתפלל לימים טובים, אמן".