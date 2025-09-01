נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, פתחו היום (שני) את שנת הלימודים בבית ספר הממלכתי-דתי רמב"ם בקריית שמונה - שנפגע בזמן המלחמה וחזר לפעילות רק לפני כחצי שנה. לביקורו התלווה ראש העיר אביחי שטרן.

עם הגעתו, הפריח נשיא המדינה יחד עם תלמידי בית הספר וסגל ההוראה בלונים צהובים בתפילה להשבתם של החטופים במהרה.

נשיא המדינה פתח ואמר: "אנחנו מאוד שמחים להיות כאן אתכם - קריית שמונה היא סמל, סמל עמוק מאוד בתודעה הלאומית של עם ישראל, היא הייתה סמל עוד לפני שנולדתם, ובשנתיים האחרונות היא הפכה לסמל כפול ומכופל, כי קריית שמונה עמדה שם בחזית, בגבול, מול מתקפה איומה ובלתי פוסקת.

אנשים שינו את כל שגרת חייהם -יצאתם מבתיכם, חלקכם נשאר להגן על היישוב - והנה אנחנו כאן כסמל של גבורה, סמל של ניצחון, קריית שמונה ניצחה - בזכות תושביה, ילדיה, הוריה בוגריה - כולם עמדו נחושים איתן, וכולם חוזרים לחיות כאן כדי להמשיך ולפתח את קריית שמונה. אנחנו רוצים שהיא תגדל ותתפתח ותתרחב, יחד עם כל ישובי הצפון", הוסיף.

"אני בעיקר רוצה להודות למנהלת בית הספר - רחל היקרה, לכל צוות ההוראה וצוות הבית ספר, למשפחות ולהורים ולכם - אתם תזכרו את הפרק הזה בחייכם כל ימי חייכם, ואתם תספרו איך חזרתם ואיך הקמתם. החיוך שלכם היום זו התשובה הניצחת. אני רוצה לעודד את תושבי ישראל, לחבק ולומר תודה - למורות ולמורים שלנו שמלמדים דור נפלא של ילדים. אני מאחל לדור הזה שידע שלום ושלווה, יכיר את האחר ויאהב את רעהו - 'ואהבת לרעך כמוך'. שנדע ימים טובים יותר, בתפילה שנראה את כל החטופים בבית הכי מהר שאפשר", סיכם הרצוג.