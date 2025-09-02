הילד נסגר? אולי בגלל המילים שלך

זה קורה לכולנו: הילד זורק משפט, ואנחנו מגיבים באופן אוטומטי. רק אחר כך, כשהילד הולך לחדר שלו בפרצוף כועס או עצוב, אנחנו מבינים שאולי התגובה שלנו לא הייתה הכי מוצלחת.

האמת היא שלפעמים ההבדל בין תגובה שבונה את הילד לבין תגובה שפוגעת בו הוא משפט אחד קטן. אותה כוונה טובה, אותה אהבה, אבל ניסוח שונה לחלוטין - ותוצאות הפוכות לגמרי.

"המילים שלנו הן הכלי החזק ביותר שיש לנו כהורים", מסביר הרב יוני לביא. "הן יכולות לבנות ביטחון עצמי או להרוס אותו, ליצור קרבה או מרחק, לעודד או לשבור. והכי מפתיע - לפעמים השינוי הקטן ביותר בניסוח יוצר הבדל עצום בתוצאה".

בסרטון שלפניכם תגלו איך להפוך כל רגע של תסכול או משבר קטן להזדמנות לחיזוק הקשר ובניית הילד. כי בסופו של דבר, מה שהילדים שלנו הכי זקוקים לו זה לא שנהיה הורים מושלמים - אלא שנהיה הורים מודעים:

