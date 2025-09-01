תיעוד: כוחות צה"ל פועלים בעזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים במבצעי לחימה רחבי היקף נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

ביממה האחרונה, כוחות אוגדה 99 פעלו בצפון הרצועה, שם איתרו והשמידו תשתיות טרור. במהלך הפעילות, חטיבת האש (990) תקפה מספר עמדות תצפית ששימשו את המחבלים לצורך תצפית על כוחות צה"ל.

בנוסף, כוחות חטיבה 7 תקפו מבנה צבאי, ממנו שוגרו שני טילים נגד טנקים (נ"ט) לעבר כוחות צה"ל. למרבה המזל, לא היו נפגעים מהירי.

בצפון הרצועה, אוגדה 162 המשיכה בפעילותה, כאשר חטיבת האש 215 פגעה במצלמה ששימשה את המחבלים לתצפית על כוחות צה"ל. בהמשך, צוות הקרב של חטיבת גבעתי, הפועל במרחב ג'באליה, חיסל מחבלים, השמיד תוואים תת קרקעיים של צה"ל וזירות מטענים.

בדרום הרצועה, צוותי הקרב של חטיבות 188 וגולני, במסגרת אוגדה 36, חיסלו מחבלים נוספים והשמידו תשתיות טרור תת קרקעיות.