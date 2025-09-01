משט נוסף יצא לכיוון עזה ובו עשרות כלי שיט, הפעם מברצלונה. לקראת הגעת המשט קיים ראש הממשלה דיון מיוחד.

בתנועת הביטחוניסטים מציעים לנתניהו לאשר את הגעת המשט ולעשות בו שימוש חלופי. יו"ר התנועה, תא"ל במיל' אמיר אביבי, מספר על כך בראיון לערוץ 7.

"אנחנו מציעים לנצל את המשט הזה ולשים על סדר היום את הצביעות העולמית בכל מה שקשור בטיפול בפליטי מלחמה. נוצר כאן מצב חסר תקדים שבו מאות אלפי עזתים תקועים בעזה בתוך אזור מלחמה והעולם חוסם את דרכם החוצה. אני אומר שאם כבר אתם באים עם ספינות, נעמיס את מי שרוצים לצאת, לפחות חמישים אחוז מהעזתים, להעלות את אותם פליטי מלחמה על הספינות שלכם ותקחו אותם לאזור מבטחים", אומר אביבי.

"שיעשו משהו מועיל במקום להתעסק רק בהצקות", מוסיף אביבי. "צריך לשים את הדבר הזה על סדר היום. ראינו איך במלחמת רוסיה אוקראינה מיליוני אוקראינים שלא רצו להיות באזור מלחמה יצאו החוצה ואף אחד לא סגר להם את הגבולות. ראינו איך מיליוני סורים יוצאים מאזור המלחמה וכך בכל מקום בעולם ורק את העזתים כולאים בתוך עזה ואחר כך גם מדברים על הומניות".

"אין כאן שום הומאניות", קובע אביבי. "אם הם רוצים להיות הומניים, שיעמיסו את פליטי המלחמה ויתנו להם מעמד פליטות בארצות שלהם".

לטעמו של אביבי מדובר בצעד הסברתי מתבקש שבו מדינת ישראל תבהיר כי "מי שרוצה להביא משט כדי לעזור לפליטים למצוא מקום מבטחים, מוזמן. לפחות שתהיה למשט תכלית חיובית".