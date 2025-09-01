שני מתיישבים, אחד מהם נער, נעצרו אתמול (ראשון) בידי השב"כ. המתיישבים נלקחו למתקן חקירה שם הוטל עליהם איסור מפגש עם עורך דין.

את המתיישבים מייצג עו"ד דניאל שימשילשווילי מארגון חוננו שמסר: "לא בכדי מבקשת המחלקה היהודית את איסור פרסום פרטי המקרה, שעה שברור שמדובר ברדיפה נקמנית תוך התרת כל רסן ושימוש פסול בכלים שנועדו לחקירות מחבלים וגם אז רק כלפי 'פצצות מתקתקות'.

אנו נמשיך להיאבק למען שחרורם של המתיישבים. בשעות הקרובות ייערך דיון בערר שהגשנו על מניעת המפגש המבישה, שם נדרוש באופן נחרץ כי ייעשה קץ לביזיון ונוכל לפגוש במתיישבים ולברר את מצבם בהקדם", הוסיף.

בשבועיים האחרונים נעצרו עשרה מתיישבים בידי שב"כ והמשטרה אשר דרשו להאריך את מעצרם אולם בית המשפט הורה לשחרר את רובם למעצר בית.