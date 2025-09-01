בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות ועם תחילת שנת הלימודים, משחרר אמתי לוינגר, איש חינוך ומוזיקאי מעדי עד, את סינגל הבכורה שלו "והכן לבבם אליך".

את השיר כתב והלחין בעצמו, לצד עיבוד והפקה מוסיקלית של דוד ליפשיץ.

לוינגר, העוסק שנים רבות בחינוך ובהופעות התוועדות בכל רחבי הארץ, מספר כי השיר נכתב במקור בשעת לילה, בזמן שהשכיב את ילדיו לישון. "געגוע פשוט ובקשה מה' שאאיר להם מעומק נשמתי לעומק נשמתם", הוא מתאר. "שיזכו לחיות באמת את מה שהם, ויזכו שליבם ילך נכון אחרי ה' יתברך כל הימים".

לדבריו, תפקידו הוא להיות כלי בלבד, גם אם אינו ראוי לכך. "כשאתה עוסק בחינוך ילדים ובחינוך בכלל, לפעמים אתה מוצא את עצמך במקום ש'מי אני בכלל שאבוא ללמד תורה'. שם אני מגלה שזה לא אני המאיר אלא ה' יתברך, ותפקידי הוא רק לא להפריע לאור להאיר".

לוינגר מוסיף כי השיר נושא ריקוד, ניגון ותפילה לצד צעקה וגעגועים, אך גם ביטחון גמור שהאור האלוקי מנצח. "האור שצריך להאיר יאיר למעלה מחסרונותיי, ולמעלה מקילקוליי. אני גם מבקש: 'והכן גם לבבי אליך' - שאזכה גם אני להישטף באור הגדול". את השיר מלווה קליפ חול מרהיב של האומנית רחלי בנדר.