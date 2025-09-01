ראש העיר שטבון קובע מזוזה דוברות מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

באריאל נחנכה הבוקר (שני) האולפנה הראשונה בעיר - אולפנת בני עקיבא אריאל. הטקס נערך במעמד הנהלת רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא וראש העיר אריאל יאיר שטבון.

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, בירך את המשתתפים ואמר, "שנזכה לבניין אריאל כי הדברים מתחברים- אריאל העיר ואריאל מדינת ישראל, ואריאל כל עם ישראל. ראש העיר לימד אותנו שכל המחשבות של אריאל הפרט זה למען עם ישראל כולו. שיהיה בהצלחה ושהתלמידות שיושבות פה הן יהיו הדור של הגאולה והניצחון והבשורה הגדולה לכל הצרכים של עם ישראל, מדינת ישראל, תורת ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח".

האולפנה מהווה מוסד חינוכי ראשון מסוגו בעיר אריאל, והיא מצטרפת לרשת מוסדות החינוך של בני עקיבא ברחבי הארץ.