כ-30,000 תלמידים פתחו את שנת הלימודים החדשה במועצת בנימין. כ-2,000 תלמידים עלו לכיתה א' ב-46 בתי ספר יסודיים ברחבי המועצה, המהווה את אחת המועצות הגדולות בישראל.

השלב הראשון בשנת הלימודים החדשה מגיע לאחר שבשנה שעברה זכתה המועצה בפרס החינוך הארצי, ומדי שנה מקדמים ומרחיבים את פעולתם בתחום החינוך.

שיעור הילדים בגילאי 0-18 במועצה עומד על כ-37 אלף, המהווים כ-45% מכלל אוכלוסיית המועצה. השנה, בנוסף ל-11,431 תלמידים בבתי הספר היסודיים, 3,192 תלמידים לומדים בחטיבות ביניים ו-5,535 תלמידים בכיתות על-יסודיות. המועצה מפעילה 245 גני ילדים, 46 בתי ספר יסודיים ו-25 בתי ספר על-יסודיים, כאשר כל זאת מתבצע תחת פיקוחם של 2,121 עובדי הוראה מסורים, המובילים את דור העתיד של האזור.

בנוסף להתרחבות בתחומים אחרים, המועצה ממשיכה להשקיע בחינוך המיוחד. השנה נפתחו שני בתי ספר וארבעה גני ילדים נוספים לחינוך מיוחד, כדי להעניק לכל ילד במועצה את החינוך המותאם לו, קרוב לבית.

גם התוכנית לקידום לימודי השפה תימשך, וב-15 בתי ספר ברחבי המועצה יתחילו לימודי אנגלית כבר בכיתה א'. לאור גידול בכמות התלמידים, המועצה מפעילה מעל ל-1,000 קווי הסעות, אשר יביאו את יותר מ-10,000 תלמידים לכלל בתי הספר במועצה.

ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, אמר "הדרך לחוסן הלאומי שמתגלה מדי יום בעם המיוחד שלנו, עובר דרך החינוך שנמשיך להעניק לדור העתיד של בנימין".

במפגש עם תלידים ומורים הוסיף "אני מתרגש לראות אתכם פותחים את שנת הלימודים", אמר, והוסיף: "העתיד של המדינה והעם היהודי בידיים שלכם, אתם הגאווה שלנו".