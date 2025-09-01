בגלל ההצלחות - זה פשוט עובד!

2000 זוגות שהתחתנו. מאות בוגרות עם קליניקות פעילות ברחבי הארץ.

"זוכה ללוות כעת כ-12 בנות, ומשתדלת לשלב גם הנחיית סדנאות וקורסים", מעדכנת אותנו שרהלה סתיו, מאמנת בכירה שעובדת בתחום כבר מספר שנים לא מבוטל.

"מלווה כעת מעל 7 בנות בשבוע, בשילוב עם ניהול מדרשה", משתפת מנוחה ידלר, מאמנת רגשית, בוגרת מכון עומק הקשר.

בגלל המקצועיות- מעטפת שאין לה מתחרים!

הקורס מורכב מקבוצות קטנות, יחס אישי, וליווי מקצועי לכל אורך הדרך. שעות הדרכה, הרחבות מקצועיות וטיפוליות. וכמו שמספרת אורטל רינה שרון בעיניים נוצצות "לכל אורך הדרך הרגשתי עטופה ובטוחה... יש מי שלוקח איתי אחריות". מוריה דשן מוסיפה עוד נקודה חשובה "זה מקום שאפשר לסמוך עליו הכוונה רוחנית ותורנית". יעל בן עמי מסכמת בקריצה זה פשוט "בית משפחתי, אווירה נעימה כיף לבוא".

בגלל השיטה- אימון רגשי כלים טיפוליים:

שילוב ייחודי: אימון רגשי כלים טיפוליים ממוקדים. פרקטיקה חיה כבר בזמן הלימודים תרגול במהלך השיעור, ותהליך פרקטיקום מורחב ומקצועי המלווה על ידי מיטב אנשי הצוות. כמו שמתארת אושרית ארזוני "הסטאז' דחף לקפוץ למים ונתן ביטחון גדול".

תירזה בלזם, מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים מוסיפה, "המנחות מלאות מידע וניסיון, ומאוד מאוד אמפתיות, והולכות איתך איפה שאת נמצאת, עם הכיוון שלך, עם מה שאת מרגישה ועשית, ומאוד מאוד מקבלות. זה מאוד מאוד משחרר. המקום הזה מאוד מאוד מאפשר, ומלמד ומגדל".

בגלל החבורה- נשים איכותיות!

קשה להסביר את זה. צריך פשוט להרגיש לבד. מבחינה חיצונית יש כאן הרבה רבניות, נשות חינוך, ראשות מדרשה ונשות ציבור. ועוד הרבה נשים וואו ללא טייטל רשמי. אבל הכי חשוב מבחינה פנימית יש כאן נשים שרוצות לגדול, וללוות, ולתמוך. נשים שיש להן עין טובה ורגישות, וזוכות אחר כך להוביל עשרות בנות לחופה ולבית המאושר שהן חלמו עליו.

בגלל הפרנסה- שליחות שמכניסה בכבוד:

פתיחת קליניקה עצמאית. אפשרות השתלבות בצוות המכון לבוגרות מתאימות. מקצוע עם ביקוש אמיתי תוצאות נראות בשטח.

"מי שרוצה להתמקצע זה המקום", מסכמת אורטל רינה שרון.

לא עוד תעודה על הקיר. זו הכשרה שמייצרת שינוי אמיתי בנפש, במקצוע ובשטח.

כנס חשיפה: "5 הסודות של 2000 חתונות"

מה מקבלות? מפת דרך לפתיחת קליניקה כלים לליווי מבקשות זוגיות עד לחופה, במסגרת תורנית.

יום ראשון, כ"א אלול 14/9, בשעה 20:00, בזום, ללא עלות. תגלי את הסודות שמאחורי יותר מ-2000 חתונות: איך לאבחן חסימה שמונעת חתונה, למה גם בנות איכותיות נתקעות בלי הצעות מתאימות, איך להפוך את השליחות למקצוע משתלם, וכלים באימון רגשי שתוכלי ליישם כבר בשיחת הייעוץ הקרובה.

מי יודעת אולי השיחה הבאה אצלך תבשר על חתונה?